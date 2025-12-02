Nel conflitto in Ucraina “penso che il ruolo dell’Italia sia molto importante, culturalmente e storicamente per la capacità che ha l’Italia di essere intermediaria in mezzo ad un conflitto esistente tra diverse parti, anche quello tra Russia e Ucraina”. Così il Papa rispondendo ai giornalisti in volo, a bordo dell’aereo papale. “Io potrei suggerire che la Santa Sede possa incoraggiare questa mediazione e che si cerchi, e cerchiamo insieme – ha detto Leone XIV -, una soluzione che possa veramente confluire in una giusta pace, in questo caso in Ucraina”. “È evidente che da una parte il presidente degli Stati Uniti – ha proseguito il Pontefice – pensava di poter promuovere un piano di pace in un primo momento senza Europa”. Ma “la presenza dell’Europa è importante” nei negoziati di pace tra Ucraina, Russia e Stati Uniti “e la prima proposta è stata modificata anche per quello”.