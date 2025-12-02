“Proprio nel giorno in cui avevo annunciato a Wimbledon il mio ritiro, ero a cena e nel tavolo accanto c’era lui, Volandri“. Fabio Fognini contro il capitano di Coppa Davis Filippo Volandri. Il tennista azzurro – che ha giocato la sua ultima partita a Wimbledon 2024 perdendo in cinque set contro Carlos Alcaraz – ha raccontato alcuni aneddoti e curiosità a Belve, trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Rai 2.

Il riferimento è alle esclusioni dalla Coppa Davis, sia nel 2023 che nel 2024, che Fognini non aveva particolarmente gradito, soprattutto quella nell’anno del primo dei tre successi consecutivi dell’Italia. “Ci ha salutati, ma non ha avuto il coraggio di dirmi nulla, neanche un complimento per la carriera. Non mi ha detto niente”, ha raccontato Fognini. Il tennista si è tolto più di qualche sassolino dalla scarpa, spiegando che la partecipazione a quella Coppa Davis è un “sogno rimasto chiuso nel cassetto“.

Ciò che però ha deluso particolarmente Fognini è il mancato dialogo: “Non mi è stato chiarito nulla. Non ho avuto un confronto con nessuno, penso che questa sia la cosa più ridicola. L’essere uomo richiede confronti, a volte anche se con pareri diversi. È andata così, non l’ho accettata e non l’accetterò mai”, ha concluso Fognini.

“Il tennis non mi manca”: la rivelazione di Fognini

Il focus si è poi spostato sul suo ritiro, arrivato in un match memorabile a Wimbledon perso contro Alcaraz al quinto set: “Ha nostalgia?” chiede Fagnani sul recente ritiro. “Seguo tantissimo, ma non mi manca: non ho più giocato a tennis”, risponde Fognini.

“Avrei potuto guadagnare molto di più, ma per gli atteggiamenti che ho avuto qualche multa è arrivata!” prosegue poi il tennista italiano. “Agli Us Open ne presi una da 96mila euro”. Tante multe. alcune salate, per un totale di “mezzo milione di euro circa”, confessa Fognini che poi, con sincerità, racconta di avere sofferto di attacchi di panico: “Non sono mai stato così male. La prima volta è successo al Roland Garros”.