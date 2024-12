“Quando mi ritirerò dirò tutta la verità e riderete molto. Adesso non posso che mostrare la mia gioia per i miei compagni, anche se personalmente sono deluso“. A Fabio Fognini non è proprio andata giù l’esclusione dai convocati nelle ultime due edizioni di Coppa Davis, decisa dal capitano Filippo Volandri. Specialmente un anno fa, quando Sinner e compagni vinsero la prima delle due insalatiere consecutive, Fognini sperava di far parte della spedizione azzurra. Già a settembre 2023, quando il tennista non era stato chiamato per giocare la fase a gironi a Bologna, erano cominciate le prime polemiche: “Dovete parlare con il capitano, lui saprà spiegare tutto – ha dichiarato in una recente intervista a Relevo -. Ho un libro da scrivere, ma per ora non voglio dire nulla”.

Fognini si è anche espresso sul caso Clostebol che vede coinvolto il numero uno al mondo Jannik Sinner: “È un argomento delicato e ognuno ha la propria verità. Naturalmente va tutto ancora chiarito. Sono due casi diversi lui e Swiatek, ma non posso dire altro. Viste dall’esterno le cose sono molto complicate“. Sul crescente interesse verso il tennis che l’altoatesino è riuscito a creare grazie alle sue incredibili prestazioni: “Con Jannik si è creato un movimento enorme. Adesso ci sono tanti bambini che giocano a tennis e questa è la cosa più importante. Da quello che leggo e vedo faccio fatica a capire quale strada si stia intraprendendo”.

Il 37enne ligure ha poi parlato di come l’aspetto mentale nel mondo dello sport sia ancora sottovalutato “In realtà è una questione fondamentale. Le persone hanno ancora paura nel riconoscere questo tipo di problemi. Io nel corso della mia carriera ho sofferto di attacchi di panico, ma non me ne vergogno. Sono spiacevoli, ma sono anche carichi di informazioni”. “Ho sempre cercato di chiedere aiuto, di trovare soluzioni. Dobbiamo affrontare tutte queste cose senza avere paura“, ha concluso Fognini.