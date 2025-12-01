L'incidente è avvenuto a Fabbrico: sei giovani hanno utilizzato la carbonella del barbecue per riscaldare l'abitazione, finendo intossicati dal monossido di carbonio

Sei giovani sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio, e finiti in camera iperbarica, dopo aver tentato di riscaldare un’abitazione con la carbonella accesa del barbecue. Il drammatico incidente, dovuto ad una certa dose di incoscienza, è avvenuto in un’abitazione privata di Fabbrico, nella bassa reggiana. Secondo quanto hanno ricostruito gli inquirenti, i sei ragazzi tra i 23 e i 26 anni avevano trasferito il braciere esterno dentro una casa per riscaldare l’ambiente, senza minimamente riflettere sul pericolo delle esalazioni. In pochi minuti la situazione sarebbe degenerata in peggio.

Ed è stato il padre di uno di questi indiani a chiamare il 118 non avendo più notizie dal figlio da ore. Quando pompieri e carabinieri si sono recati sul posto hanno trovato i sei intossicati. Per cinque di loro non sono bastate le cure del pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, ma sono serviti i trattamenti in camera iperbarica dell’ospedale di Fidenza, anche se nessuno di loro si trova ora in pericolo di vita.