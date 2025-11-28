Dopo la sconcertante sortita della Sottosegretaria Lucia Borgonzoni di giovedì 20 novembre, una cappa nebbiosa sembra avvolgere tutto il settore cine-audiovisivo, a fronte dell’incredibile annuncio della “morte” della Legge Franceschini del 2016: colei che da oltre due anni lavorava in modo alacre (a modo suo, coinvolgendo più i “big player” che i produttori indipendenti e gli autori e le altre categorie professionali del settore) per riformare la legge n. 220… sembra aver gettato la spugna. Parafrasando il mitico Gino Bartali, è come se avesse dichiarato a chiare lettere “L’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare”.

Va osservato che “il settore” curiosamente non ha reagito alla “rottamazione” annunciata: nessuna associazione ha avuto il coraggio di emettere un solo comunicato. Il settore intero ammutolito, quasi intimidito… Uno stordimento generale.

La politica, almeno in parte, un poco ha reagito, con dichiarazioni tra il critico e l’ironico sia di Matteo Orfini per il Partito Democratico, sia di Gaetano Amato per il Movimento 5 Stelle. L’esponente “dem ha sostenuto che “le parole della sottosegretaria Borgonzoni confermano, ancora una volta, che il Governo continua a generare confusione e incertezza, invece di fornire risposte chiare al settore”. È accorso in difesa il Presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone (FdI), che ha dichiarato: “Siamo pronti a interagire con l’esecutivo, per scrivere una riforma strutturale del comparto”, richiamando una mozione approvata dalla maggioranza a Montecitorio il 7 ottobre scorso.

Da segnalare che la proposta di legge numero C. 2578, a firma dello stesso Mollicone, “Deleghe al Governo per la riforma, il riordino e il coordinamento della normativa in materia di cinema e audiovisivo”, presentata il 3 settembre, è stata assegnata il 14 ottobre (in sede referente alla Commissione VII, presieduta dallo stesso esponente di Fratelli d’Italia), ma, ad un mese e mezzo di distanza, l’esame non è ancora iniziato. Perché questa ulteriore tempistica ritardata?! Prevalgono ancora incertezza e confusione all’interno della stessa maggioranza di governo.

Come intende procedere la Sottosegretaria, che peraltro sembra essere meno sostenuta dal leader della Lega Matteo Salvini che ha ormai coscienza degli incerti risultati da lei ottenuti? Il settore arretra, l’incertezza dilaga. Dopo le vicende scandalose del “tax credit”, si continua ad osservare la riduzione del consumo di cinema nelle sale, si registra un perdurante rallentamento nei processi produttivi…

A livello di fruizione “theatrical”, basti osservare come dal 1° gennaio al 23 novembre 2025, sono stati venduti nei cinematografi italici soltanto 54,7 milioni di biglietti, con un calo del 6% rispetto al 2024, del 10% rispetto al 2023. E siamo lontani dall’ultimo anno “pre-Covid”, ovvero il 2019, con un crollo del 34%! Inascoltate le fanfare promozionali di “Cinema Revolution”, con decine di milioni di euro di investimento pubblico assegnati in totale assenza di trasparenza a Cinecittà…

Alessandro Usai, il Presidente dell’Anica (la maggiore associazione dei produttori cinematografici e multimediali) ha pubblicato un articolo su Il Sole 24 Ore di venerdì 28 novembre, rialimentando la retorica sulla “ricchezza” (cultural-economica) del settore, ricordando il famigerato “moltiplicatore” (ora quantificato in “superiore a 3”: la presunta ricaduta di 1 euro investito nel settore a vantaggio nell’economia generale), senza tuttavia spendere una parola sul clamoroso annuncio della Sottosegretaria. Ha completamente ignorato il terremoto provocato dalla Sottosegretaria. Diplomaticamente e delicatamente ha scritto Usai: “Oggi il settore si trova a un punto di non ritorno, dopo il quale si capirà se potrà riuscire a dispiegare il suo pieno potenziale, rimuovendo ostacoli, correggendo gli strumenti attuali, dove necessario e da sempre auspicato, ovvero se dovrà ripiegare e retrocedere”. Retorica a parte… ovvero?

Il ministro Alessandro Giuli non ha profferito verbo sulla “nuova legge” annunciata da Borgonzoni, così confermando che tutta questa gran sintonia con la “sua” Sottosegretaria delegata non deve esserci… Un silenzio inquietante. Lo “spiazzamento” provocato dall’annuncio di Borgonzoni è impressionante.

Ed infine la notizia, data in anteprima da Report di Rai domenica 23 novembre, che si è dimesso dal Cda di Cinecittà spa Giuseppe De Mita (noto come “il De Mita jr”, figlio del mitico Ciriaco): a distanza di giorni, giovedì 27 un tardivo comunicato stampa ufficiale della società confermava che le dimissioni erano state presentate al termine di una riunione del Consiglio tenutasi lunedì 17 novembre. De Mita ha assunto l’incarico di Direttore Marketing della potente Sport e Salute spa, la cassaforte dello sport italiano, nominato – ancora una volta – “intuitu personae”.

Ed ora si apre la partita per la sua sostituzione a Cinecittà: verrà finalmente promossa dal ministro e dalla Sottosegretaria una pubblica “call” a presentare candidature, magari con una procedura comparativa dei curricula, oppure – ancora una volta – si assisterà all’ennesima cooptazione discrezionale e amicale, tra il familistico ed il partitocratico? In nome di quell’“amichettismo” ben descritto da Fulvio Abbate e di quella logica di “casta” ben studiata da Sergio Rizzo…