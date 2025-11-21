Palloni da basket insanguinati e cartellini rossi “contro Israele“. A Bologna centinaia di persone sono scese in piazza per protestare contro la partita di Eurolega basket tra Virtus e Maccabi Tel Aviv. I manifestanti pro-Palestina si sono prima riuniti in piazza Maggiore, ribattezzata per l’occasione piazza Gaza, poi si sono mossi in corteo tra bandiere della Palestina e striscioni. Insieme a loro anche l’attivista Patrick Zaki.

La partita era in programma alle 20.30 al Paladozza, in pieno centro città dove è presente un massiccio schieramento di forze dell’ordine.

La manifestazione, a rischio disordini, è stata preceduta da giorni di polemiche, con il sindaco Matteo Lepore intenzionato a spostare luogo e data del match per questioni di ordine pubblico e il ministro dell’Interno Piantedosi che invece ha sempre ribadito che la partita si sarebbe giocata. Alla fine, nonostante le criticità segnalate da Lepore, il Prefetto ha assicurato al primo cittadino che c’erano le condizioni di ordine pubblico e rispetto dell’incolumità dei cittadini per poterla svolgere.