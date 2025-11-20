Test Medicina, foto online prima della fine dell’esame. Il ministero: “Pronti ad annullare le prove dei responsabili”

Video e foto dei test d’ammissione ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria sono circolati online e sui social prima della fine dell’esame, provocando la reazione del ministero dell’Università e della Ricerca, che minaccia di annullare le prove dei candidati responsabili. “Tutte le immagini degli esami attualmente in circolazione saranno trasmesse agli atenei, per mezzo della Conferenza dei rettori, affinché possano essere individuati i responsabili e ripristinato il pieno rispetto delle procedure previste, incluso l’annullamento della prova, come prevede il regolamento”, fa sapere ufficiosamente il ministero, specificando che “continua il monitoraggio in corso per segnalare anche nuovi contenuti eventualmente pubblicati”.

Sulla vicenda interviene anche la Crui, la Conferenza dei rettori, con una nota firmata dalla presidente Laura Ramaciotti: “Totale intransigenza verso chi diffonde e pubblica online o con qualsiasi mezzo le immagini degli esami per l’accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Sono certa che tutti gli atenei adotteranno la massima fermezza nell’individuazione dei responsabili di questi atti per ripristinare il rispetto di tutte le procedure. In alcuni casi gli atenei sono già tempestivamente intervenuti ritardando e annullando i compiti. Le università vigileranno perché questi fatti non si ripetano”, afferma.