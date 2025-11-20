Lazio, è già polemica sul nuovo falconiere Giacomo Garruto. Sui social scriveva: “Quanto manchi all’Italia, Benito”

La nuova aquila della Lazio deve ancora volare per la prima volta sopra l’Olimpico, ma è bastato un annuncio social per scatenare le polemiche. Prima Juan Bernabé ha accusato la Lazio di aver usato le foto e i video di Olimpia e non della nuova aquila. Adesso sui social in tanti hanno già attaccato Giacomo Garruto, nuovo falconiere della Lazio. La polemica principale è legata ad alcuni post Facebook del falconiere risalenti a diversi anni fa. A far discutere è uno in particolare, dove inneggiava al fascismo e a Benito Mussolini: “Siete delle mer*e. Quanto manchi all’Italia, Benito mio“, scriveva Garruto nel 2013.

Per la seconda volta – era già accaduto con Bernabé – i social mettono sotto accusa il falconiere della Lazio e la società biancoceleste stessa, “colpevole” di non essersi nemmeno tutelata in tal senso. Juan Bernabè infatti, l’ultimo falconiere della Lazio, è stato licenziato – anche se per mesi si è rinchiuso a Formello – proprio per alcuni post e video in cui mostrava la sua protesi al pene dopo l’intervento. Peraltro anche lo stesso Bernabé negli anni scorsi era stato accusato per la sua inclinazione positiva nei confronti di Mussolini, per un saluto romano mostrato allo stadio durante una partita della Lazio.

Per quanto riguarda Garruto, ad “aggravare” ulteriormente la situazione ci sarebbe la fede milanista del falconiere, che sempre in un vecchio post Facebook ripescato in questi giorni, scriveva anche “Lazio me*da”. Insomma, l’aquila non ha ancora un nome e non è ancora volata sull’Olimpico, ma per il nuovo falconiere la strada è già in salita. E i social, ancora una volta, non perdonano.

La polemica di Bernabé

Dopo il licenziamento del falconiere Juan Bernabé per le foto pubblicate online dopo l’intervento di protesi penina, che ha portato a interrompere i voli di Olimpia, il club biancoceleste ha infatti pubblicato sui social una foto di un’altra aquila reale, accompagnata dalla scritta: “Presentiamo la nuova aquila”. Ma per Bernabé il rapace riprodotto sarebbe la stessa Olimpia.

“L’aquila che appare in tutte le foto relative alla nuova aquila è Olimpia – scrive il falconiere su Instagram – Le cose stanno andando di male in peggio, come chi vi sta prendendo in giro. Non è che sembra Olimpia, è Olimpia“. Secondo l’ex falconiere biancoceleste, l’aquila che si vede nei post social biancazzurri è sempre la stessa e non una differente.