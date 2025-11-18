L'ex falconiere ha denunciato tutto sui social. Intanto ci sarà un concorso per decidere il nome

La Lazio ha una nuova aquila. La società biancoceleste – a distanza di mesi dal licenziamento di Juan Bernabé e quindi dell’addio di Olimpia – ha ufficializzato sui social una nuova aquila che volerà all’Olimpico prima delle partite del club biancoceleste. Il primo volo arriverà però nel 2026: serviranno settimane per permettere al nuovo falconiere di addestrare l’animale all’usuale giro di campo durante le partite casalinghe della squadra di Lotito.

Torna l’aquila, ma torna anche la polemica. Dopo il licenziamento del falconiere Juan Bernabé per le foto pubblicate online dopo l’intervento di protesi penina, che ha portato a interrompere i voli di Olimpia, il club biancoceleste ha pubblicato sui social una foto di un’altra aquila reale, accompagnata dalla scritta: “Presentiamo la nuova aquila”. Ma per Bernabé il rapace riprodotto sarebbe la stessa Olimpia.

“L’aquila che appare in tutte le foto relative alla nuova aquila è Olimpia – scrive il falconiere su Instagram – Le cose stanno andando di male in peggio, come chi vi sta prendendo in giro. Non è che sembra Olimpia, è Olimpia“. Secondo l’ex falconiere biancoceleste, l’aquila che si vede nei post social biancazzurri è sempre la stessa e non una differente.

Intanto il club biancoceleste però si prepara a ri-accogliere il rapace all’Olimpico: Aquila che però ancora non ha un nome: a sceglierlo saranno i tifosi tramite un concorso che verrà effettuato dalla stessa Lazio, come già accaduto nel 2010. In quella circostanza i tre nomi più votati, oltre ovviamente a Olimpia, furono Libera, Vittoria e Skeggia.