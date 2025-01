E ora, dopo il licenziamento in tronco della Lazio, Juan Bernabé è uccel di bosco. Il falconiere del club biancoceleste, l’uomo che faceva volare l’aquila Olympia allo stadio, è stato infatti licenziato dopo la circolazione, sui social, di un video in cui mostra, fiero, il suo pene appena rigenerato. L’11 gennaio Bernabé è stato infatti operato nella clinica dall’urologo-andrologo Gabriele Antonini nella clinica “Nuova Villa Claudia” per impiantare una protesi al pene: al termine dell’intervento si è fatto filmare in splendida erezione, orgoglioso e sorridente della sua ritrovata virilità. “Ho avuto due carcinomi in passato e un problema a un testicolo cadendo da cavallo – ha raccontato a Repubblica l’ex falconiere della Lazio e del Benfica, altro club che ha come simbolo l’aquila -. Ora ho ritrovato fiducia in me stesso e la piena potenza sessuale. Mi basta spingere il pulsante per avere un’erezione che può durare tutto il tempo che voglio. Mi sono esposto per dare coraggio ai tanti uomini che hanno problemi di erezione e soffrono di nascosto in silenzio. I tifosi della Lazio mi hanno dato forza e mi hanno chiesto consigli”.

Bernabé ha lavorato alla Lazio per ben tredici anni. Tre anni fa, circolarono le immagini in cui il falconiere spagnolo faceva il saluto romano in occasione di una partita: un braccio teso a lungo, senza problemi di erezione: “Io sono una persona assolutamente di destra – dichiarò allora -. Sono un seguace del partito Vox, come altri miei amici calciatori, ma non ho idee fasciste. Non rinnego il mio gesto. Stimo Mussolini: ha fatto grandi cose per l’Italia, come del resto Franco in Spagna”. Bernabé non ha rinnegato neppure il video con il suo pene circolato negli ultimi giorni e diventato, ovviamente, virale: “Non mi pento di nulla. Ho mostrato la foto del pene a scopi medici, nessun legame con la pornografia – le dichiarazioni a La Zanzara -. L’intervento è servito ad aumentare le mie prestazioni sessuali. Sono molto attivo e ho bisogno di eiaculare ogni volta che ho tempo libero. Ho pubblicato le immagini sul mio profilo privato, se poi altre persone fanno circolare questo materiale non è colpa mia”.

La Lazio, definendosi “allibita”, non ha sentito ragioni e ha licenziato Bernabé: “La società si rende conto del dolore, peraltro condiviso, che ai tifosi provocherà la perdita dell’aquila nelle prossime gare casalinghe, ma non è possibile essere associati, tutti, per di più con il nostro simbolo storico, ad un soggetto che, con la sua iniziativa, ha reso inammissibile la prosecuzione del rapporto”. Il club del senatore Claudio Lotito è ora alla ricerca di un nuovo falconiere. L’aquila Olympia, fino a quando non si troverà una soluzione, resterà a terra. Non è facile trovare in tempi rapidi un nuovo addestratore. I migliori nel mondo sono quelli della penisola araba, dove la cultura legata agli uccelli rapaci gode persino, vedi il caso degli Emirati, di investimenti importanti, nell’ordine dei 27 milioni di dollari. La storia della falconeria, del resto, rimanda all’Oriente antico e agli Assiri. In Europa, si diffuse solo nel Medio Evo. Dante Alighieri dedicò al tema cinque riferimenti nella Divina Commedia: “Come ‘l falcon ch’è stato assai su l’ali, che sanza veder logoro o uccello fa dire al falconiere ‘Ohmè, tu cali!’, discende lasso onde si move snello, per cento rote, e da lunge si pone dal suo maestro, disdegnoso e fello” (Inferno, Canto decimosettimo). Il Poeta iniziò a scrivere la Commedia nel 1300 circa, ma questi versi sembrano dedicati a Juan Bernabé e alla sua divina protesi.