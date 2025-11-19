Il mondo FQ

Il video della brutale aggressione ai danni di uno studente in zona corso Como: così è stato accoltellato il 22enne

Il filmato registrato dalle telecamere di videosorveglianza
Accoltellato e brutalizzato per 50 euro. È successo il 12 ottobre e il video mostra l’aggressione subita da uno studente dell’Università Bocconi di Milano, assalito in zona corso Como da cinque ragazzi, tre dei quali sono minorenni. Da quanto si sa finora, il giovane, arrivato in fin di vita in ospedale, e rischia di perdere l’utilizzo di una gamba. I suoi aggressori, nel corso dei messaggi che hanno scambiato dopo l’aggressione, si sono augurati la sua morte.

