Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:30

Papa Leone: “In Ucraina ci sono morti ogni giorno, bisogna insistere per la pace con un cessate il fuoco e il dialogo”

di F. Q.
Icona dei commenti (4)
Icona dei commenti Commenti

“Questo devono decidere loro, la Costituzione ucraina è molto chiara”: così Papa Leone XIV, lasciando Castel Gandolfo, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se fosse giusta la pace con la cessione di territori. “Il problema è che se non c’è un cessate il fuoco, se non arrivano a qualche punto per dialogare e vedere come risolvere questo problema, purtroppo tutti i giorni stanno morendo le persone. Bisogna insistere per la pace, cominciando con il cessate il fuoco e poi dialogare“, ha aggiunto il Pontefice. “Tutti dovrebbero fare un po’ di attività per il corpo e per l’anima”, ha detto ancora Papa Leone, lasciando Castel Gandolfo, rispondendo ai giornalisti che chiedevano come trascorre il tempo a Villa Barberini. “Un po’ di sport, un po’ di lettura, un po’ di lavoro, telefonate, un po’ di tennis, un po’ di piscina”. “Tutti dovrebbero farlo”, ha consigliato il Papa, sottolineando: “A me fa molto bene una pausa durante la settimana”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione