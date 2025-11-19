Papa Leone: “In Ucraina ci sono morti ogni giorno, bisogna insistere per la pace con un cessate il fuoco e il dialogo”

“Questo devono decidere loro, la Costituzione ucraina è molto chiara”: così Papa Leone XIV, lasciando Castel Gandolfo, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se fosse giusta la pace con la cessione di territori. “Il problema è che se non c’è un cessate il fuoco, se non arrivano a qualche punto per dialogare e vedere come risolvere questo problema, purtroppo tutti i giorni stanno morendo le persone. Bisogna insistere per la pace, cominciando con il cessate il fuoco e poi dialogare“, ha aggiunto il Pontefice. “Tutti dovrebbero fare un po’ di attività per il corpo e per l’anima”, ha detto ancora Papa Leone, lasciando Castel Gandolfo, rispondendo ai giornalisti che chiedevano come trascorre il tempo a Villa Barberini. “Un po’ di sport, un po’ di lettura, un po’ di lavoro, telefonate, un po’ di tennis, un po’ di piscina”. “Tutti dovrebbero farlo”, ha consigliato il Papa, sottolineando: “A me fa molto bene una pausa durante la settimana”.