Ultimo aggiornamento: 16:30

Rubano uno sportello bancomat, lo legano all’auto e fuggono: furto da film a Casalnuovo di Napoli – Video

di F. Q.
Il furto ripreso da un telefonino è diventato virale: le immagini sono state condivise anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli
Furto da film a Casalnuovo di Napoli. Stanno facendo il giro del web le immagini, condivise anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che riprendono il particolare colpo messo in atto: un’auto ha sventrato uno sportello bancomat di una filiale della BDM, legandolo con la corda dietro il mezzo. I responsabili, come si vede nella clip, poi fuggono via con tutta la macchina ancora legata, danneggiando anche le auto in sosta.
Un altro video mostra poi il risultato: la filiale è distrutta. Il furto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì.

