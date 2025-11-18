Il mondo FQ

Nubifragio nel Goriziano, dal drone il percorso dello smottamento a Cormons – Video

La frana si è staccata dalla sommità di una collina
Le immagini dal drone del percorso fatto dalla frana prima di travolgere e distruggere le tre case a Brazzano, frazione di Cormons (Gorizia), causando la morte di due persone. Il movimento franoso si è staccato dalla sommità di una collina che sovrasta la località, dove sono visibili delle vigne.

