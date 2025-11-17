Il mondo FQ

Frana di fango travolge una casa nel Goriziano: una persona estratta viva dalle macerie, due i dispersi

Pioggia battente e fiumi straripati tra le provincie di Udine e di Gorizia, squadre di soccorso in arrivo dalle altre province friulane
Una frana di fango causata dal maltempo ha travolto nella notte un’abitazione a Brazzano di Cormons, nel Goriziano. Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Protezione civile, che stanno cercando due dispersi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari inviati dalla centrale operativa Sores Fvg con più ambulanze, automedica ed equipaggio dell’elisoccorso. La persona ferita, con una frattura a una gamba, è stata trasferita all’ospedale di Udine.

Intanto in supporto al personale di Udine e Gorizia sono state inviate ulteriori squadre di soccorso e soccorritori fluviali dei comandi dei vigili del fuoco di Trieste e Pordenone. Sul posto è stato mandato il nucleo regionale Gos (Gruppo operativo speciale) con i mezzi di movimento terra, ma anche i cinofili. Dal Veneto è invece arrivata la squadra Usar (Urban search and rescue) per la ricerca delle persone disperse sotto le macerie.

Il maltempo ha colpito duramente l’area tra Palmanova e la provincia di Gorizia, con i danni più grossi registrati proprio a Cormons dove sono caduti 152 millimetri di acqua in sole sei ore. Il fiume Judrio è straripato, causando diversi allagamenti. Colpiti anche gli scantinati dell’ospedale di Palmanova, sommersi dall’acqua: nessun problema però per i pazienti. Disagi anche in strada a Visco, Trivignano e Chiopris Viscone. Dalla mezzanotte, ai vigili del fuoco di Udine, sono arrivate circa duecento richieste di soccorso, mentre numerose chiamate hanno impegnato anche il comando di Gorizia. A causa dell’ondata di maltempo la Protezione civile aveva diramato l’allerta gialla.

