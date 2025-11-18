“Nell’arco di un’ora è arrivata questa piena, verso l’una di notte, e con una violenza inaudita, mai vista, ha divelto tutto: portoni, ha spostato bancali di quintali di chili come fossero foglie”. Queste le parole di Enrico Tuzzi, titolare del Molino Tuzzi, totalmente danneggiato in seguito alla violenta ondata di maltempo che colpito la provincia di Gorizia nella giornata di lunedì 17 novembre. Il Tuzzi, a Dolegna del Collio, è un molino storico in attività da oltre 100 anni.
