Nubifragio nel Goriziano, il video dei vigili del fuoco che mettono in salvo i cani dagli allagamenti

Fino al primo pomeriggio di lunedì 17 novembre sono oltre 250 gli interventi dei vigili del fuoco in seguito alle forti piogge si sono abbattute che sul Friuli-Venezia Giulia causando situazioni di grave criticità in particolare nelle province di Gorizia e Udine. La situazione più complessa a Cormons, nel Goriziano, dove una frana ha coinvolto tre edifici. Sono in corso le operazioni di ricerca di un ragazzo e di un’anziana segnalati come dispersi. Nel video, i vigili del fuoco salvano numerosi cani, assieme ai loro padroni, rimasti bloccati in seguito all’alluvione che ha colpito la frazione di Versa.