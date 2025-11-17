Nubifragio nel Goriziano, il video dei vigili del fuoco che mettono in salvo i cani dagli allagamenti

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
Le immagini dalla frazione di Versa
Fino al primo pomeriggio di lunedì 17 novembre sono oltre 250 gli interventi dei vigili del fuoco in seguito alle forti piogge si sono abbattute che sul Friuli-Venezia Giulia causando situazioni di grave criticità in particolare nelle province di Gorizia e Udine. La situazione più complessa a Cormons, nel Goriziano, dove una frana ha coinvolto tre edifici. Sono in corso le operazioni di ricerca di un ragazzo e di un’anziana segnalati come dispersi. Nel video, i vigili del fuoco salvano numerosi cani, assieme ai loro padroni, rimasti bloccati in seguito all’alluvione che ha colpito la frazione di Versa.
