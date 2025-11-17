Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:47

Nubifragio nel Goriziano, nel video dall’elicottero la frazione di Verna completamente allagata

di F. Q.
È esondato il fiume Torre nel Comune di Romans d’Isonzo
Allagamenti nella frazione di Versa, nella zona nordoccidentale del Comune di Romans d’Isonzo, in provincia di Gorizia, dove alcune auto sono state sommerse dall’acqua per l’esondazione di alcuni fiumi. Attualmente sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco con imbarcazioni e con un elicottero ed è attivo il centro coordinamento soccorsi della prefettura. “Stiamo cercando di coordinare le forze per capire quali siano le necessità”, fanno sapere dalla prefettura. ”Oltre al 35enne e all’anziana dispersi sotto le macerie a seguito del crollo di un’abitazione di tre piani a Cormons – spiega Chiara Belliazzi, capo di gabinetto della prefettura di Gorizia all’Adnkronos – non risultano ulteriori dispersi in altre zone”.

