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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:26

Alpinista muore precipitando dalla parete Nord del Gran Paradiso: illesi i due compagni di cordata. Un’altra vittima in Val di Fassa

di Redazione Cronaca
I due uomini che erano con lui sono stati recuperati in parete dal Soccorso alpino valdostano
Alpinista muore precipitando dalla parete Nord del Gran Paradiso: illesi i due compagni di cordata. Un’altra vittima in Val di Fassa
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Due vittime nel giro di poche ore, una in Valle d’Aosta, una in Val di Fassa, in Trentino. Un alpinista è morto dopo essere precipitato questa mattina sulla parete Nord del Gran Paradiso. Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per il recupero della salma. I due compagni di cordata, illesi, sono stati recuperati in parete con verricello e condotti a valle e non hanno avuto bisogno di intervento sanitario. La salma è stata portata a Entreves. Le indagini e il riconoscimento sono affidate al Sagf di Entreves.

Un altro climber, 32enne, di origini abruzzesi ma residente in Trentino, ha perso la vita cadendo da primo di cordata. L’uomo stava procedendo lungo il secondo tiro della via Livanos al Massiccio delle Pope, in Val di Fassa, quando è precipitato per una trentina di metri. Nella caduta ha oltrepassato il compagno che lo stava assicurando in sosta ed è andato a sbattere contro le rocce. La chiamata al 112 è arrivata attorno alle 11.40 proprio da parte del compagno di cordata. La Centrale unica di emergenza ha chiesto l’immediato intervento dell’elicottero: il medico ha constatato il decesso dell’alpinista. L’elicottero ha poi portato in parete altri due soccorritori della stazione Centro Fassa del Soccorso alpino trentino per recuperare la salma e portare a valle il compagno.

Al momento non è nota l’identità dei due alpinisti.

Nell’immagine: foto d’archivio

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