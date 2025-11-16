Nessun set perso, nessun break subito, solo vittorie nette. Qualcuna più complicata, altre più semplici. Jannik Sinner è arrivato per il terzo anno consecutivo in finale alle Atp Finals 2025 di Torino, dove adesso affronterà Carlos Alcaraz nella finale più attesa ed entusiasmante che si potesse attendere. Dopo la vittoria dello scorso anno contro Taylor Fritz l’azzurro proverà a fare bis nel torneo tra i migliori otto. Non ci saranno invece rappresentanti azzurri in finale nel doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono infatti stati eliminati in semifinale.

Sinner contro Alcaraz, i precedenti

15 partite, 10 vittorie di Carlos Alcaraz e 5 di Jannik Sinner. Un bilancio “bugiardo”, che non dà idea dell’equilibrio che c’è tra i due negli ultimi tempi. Ma per Sinner c’è un evidente problema Carlos Alcaraz: lo spagnolo lo ha battuto quattro volte in cinque sfide nel 2025 (unica vittoria dell’azzurro nello storico trionfo a Wimbledon) ed è l’unico ad aver battuto Sinner più di una volta negli ultimi due anni.

Quest’anno si sono incontrati solo in finale: al Roland Garros (terra rossa), a Roma (terra rossa), agli Us Open (cemento outdoor) e a Cincinnati (cemento outdoor, ma ha poca valenza visto che Sinner si ritirò sul 5-0 per problemi fisici) ha vinto Carlos Alcaraz. A Wimbledon, su erba, ha trionfato Sinner. Il cemento indoor è senza dubbio la superficie preferita di Sinner e la meno affine ad Alcaraz, ma i due arrivano alla sfida entrambi in buone condizioni. L’unico precedente indoor risale al 2021, al Masters 1000 di Parigi, quando a vincere fu Alcaraz in due set. Ma da lì tante cose sono cambiate.

Il programma di domenica 15 novembre alle Atp Finals 2025

Inizio alle 15:00

H. Heliovaara (FIN) / H. Patten (GBR) vs J. Salisbury (GBR) / N. Skupski (GBR) – Diretta Sky e Now

Non prima delle 18:00

Jannik Sinner (ITA) [2] vs – Carlos Alcaraz (ESP) [1] – Diretta Sky, Now e Rai

Atp Finals 2025, dove vedere in tv e streaming

Tutti i match delle Atp Finals di Torino vengono trasmessi in diretta tv sui canali Sky. I due principali canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma sugli altri canali è stato possibile vedere anche tutti gli altri match. Il tutto è visibile anche in mobilità su SkyGo. Stesso servizio anche per gli abbonati alla piattaforma streaming NowTV. Inoltre, una partita al giorno è visibile in chiaro in diretta tv sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Nella giornata di oggi, domenica 16 novembre, su Rai2 viene trasmessa ovviamente in diretta la finalissima tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.