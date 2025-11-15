Carlos Alcaraz versione deluxe. La spagnolo gioca la miglior partita vista fin qui a Torino e come da pronostico batte Felix Auger–Aliassime 6-2, 6-4 in un’ora e 23 minuti di gioco. Sarà lui a sfidare Jannik Sinner nel miglior epilogo che le Atp Finals 2025 potevano auspicare. Ci arriva dopo una vera prova di forza contro il canadese: soprattutto nel primo parziale, Alcaraz ha giocato un tennis rasente la perfezione. Efficace al servizio, devastante con il dritto. Mentalmente è già alla finale, lo dimostra anche nelle dichiarazioni a caldo. A sorpresa, infatti, dice una frase in italiano: “Io sono molto felice per la partita di oggi. Ci vediamo domani”. Poi la battuta al pubblico, questa in inglese: “Domani mi aspetto che saranno in 3-4 a tifare per me”.

Per lo spagnolo è la prima finale in carriera alle Atp Finals. Che non aveva mai disputato esprimendo questo livello di tennis. L’Alcaraz visto a Torino un anno fa, che raccolse appena una vittoria, pare un lontano parente. Il numero uno del ranking Atp è concentrato, aggressivo e spettacolare. E solido al servizio. Auger-Aliassime fatica fin dal primo turno di battuta e al secondo subisce il break: Alcaraz è inarrestabile, chiude il parziale con un 6-2 senza appelli in 37 minuti.

La musica cambia parzialmente nel secondo set, in cui il canadese sale di livello game dopo game. Alcaraz riesce lo stesso a gestire senza patemi i turni al servizio, senza concedere palle break. Sul 5-4, Auger-Aliassime non riesce più a reggere sotto pressione quel livello di gioco così alto: finisce 6-4 e il match va allo spagnolo. Ora Alcaraz è atteso a nuova puntata del confronto infinito contro Sinner. Appuntamento alle ore 18 di domenica.