Ultimo aggiornamento: 13:43

Svanisce sul più bello il sogno di Bolelli e Vavassori: perdono in due set e sono fuori dalle Atp Finals

di Daniele Fiori
La coppia azzurra sconfitta dal duo Heliovaara-Patten con il punteggio di 6-4, 6-3
Niente da fare per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Comincia con una delusione per l’Italia la giornata di semifinali alle Atp Finals 2025 di Torino. La coppia azzurra, dopo aver disputato un grande girone, vede il sogno svanire sul più bello: netta la sconfitta in due set (6-4, 6-3) contro il finlandese Harri Heliovaara e l’inglese Henry Patten. In finale ci va la coppia numero 2 al mondo, che invece si è ritrovata nel momento più importante dopo un passo falso nel girone.

Bolelli e Vavassori erano in grande forma, come testimoniato anche dalla vittoria nel Masters 1000 di Parigi che ha preceduto le Finals. Oggi però non sono quasi mai riusciti a impensierire i rivali, mentre hanno spesso servito sotto pressione: la coppia anglo-finlandese ha vinto l’83% dei punti in cui ha risposto alla seconda azzurra.

Ora per il rodato duo italiano è tempo di voltare subito pagina, dimenticare Torino e fare rotta su Bologna. L’Italia di Coppa Davis, viste le assenze di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ha bisogno della loro miglior versione per poter sperare di fare strada.

