Atp Finals, Sinner e Alcaraz puntano al bottino pieno: chi vince incassa una cifra record | Il montepremi

Sia l'italiano che lo spagnolo hanno fatto percorso a Torino: per questo l'ultimo atto all'Inalpi Arena mette in palio il montepremi più alto della storia del circuito Atp

La Inalpi Arena di Torino è pronta a vivere l’ultimo atto delle Atp Finals 2025: la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in programma oggi, chiuderà un’edizione che ha già riscritto diversi primati. I due fenomeni del tennis mondiale arrivano all’appuntamento decisivo nello stesso modo: imbattuti, con tre vittorie nella fase a gironi e un successo convincente in semifinale. Il titolo si deciderà dunque tra i due giocatori più dominanti della stagione, che hanno vinto due Slam a testa. Una sorta di spareggio definitivo, ma in palio non c’è solo il trofeo: la sfida vale anche il montepremi più alto della storia del circuito Atp.

Sinner, campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno, ha confermato di trovarsi a suo agio sul veloce indoor torinese. Alcaraz, invece, ha mostrato una solidità diversa rispetto alla scorsa edizione, quando aveva vinto solo una partita uscendo al Round Robin. La finale avrà anche una forte implicazione nel ranking: lo spagnolo è certo di chiudere l’anno da numero 1, ma vincendo a Torino porterebbe il suo vantaggio su Sinner a 1550 punti. Al contrario, se l’altoatesino dovesse confermarsi campione, il divario con Alcaraz sarebbe solo di 550 punti. E poi c’è l’aspetto economico.

ATP Finals Torino 2025, il montepremi del singolare: oggi si assegna il jackpot più ricco di sempre

L’edizione 2025 delle Atp Finals porta con sé un record assoluto: il vincitore del torneo da imbattuto incassa 5.071.000 dollari, cifra mai raggiunta prima da un evento Atp. Una soglia che Sinner e Alcaraz possono effettivamente toccare: entrambi sono arrivati alla finale senza perdere un match, chi completerà il percorso perfetto si aggiudicherà l’intero bottino.

Il prize money complessivo dell’evento è di 15.5 milioni di dollari, con aumenti significativi rispetto alla scorsa stagione. Nel dettaglio, ogni match della fase finale vale più di un milione, mentre la sola vittoria in finale – indipendentemente dal percorso precedente – garantisce 2.367.000 dollari. Insomma, né Sinner né Alcaraz torneranno a casa a mani vuote.

Il dettaglio del montepremi 2025

Riserva: 155.000 $

Premio di partecipazione: 331.000 $

Vittoria singola partita Round Robin: 396.500 $

Vittoria in semifinale: 1.183.500 $

Vittoria in finale: 2.367.000 $

Vittoria del torneo da imbattuto (cumulativo): 5.071.000 $