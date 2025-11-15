Il mondo FQ

Atp Finals 2025, quando gioca Sinner oggi in semifinale: in campo anche Bolelli e Vavassori | Il programma di sabato 15 novembre: partite e dove vederle in tv

Il campione azzurro giocherà contro De Minaur nel secondo match della sessione pomeridiana, dopo la coppia italiana impegnata nel doppio. In serata toccherà ad Alcaraz
Tre vittorie su tre, zero set persi: Jannik Sinner arriva in semifinale alle Atp Finals 2025 come meglio non poteva. L’azzurro affronterà Alex De Minaur, che invece si è classificato secondo nel gruppo “Jimmy Connors”, davanti a Taylor Fritz e Lorenzo Musetti, ma dietro a Carlos Alcaraz. Le due semifinali si giocheranno entrambe sabato 15 novembre, una nella sessione pomeridiana e una nella sessione serale, entrambe dopo le semifinali di doppio. Doppio in cui è presente anche l’Italia con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che sfideranno Harri Heliovaara ed Henry Patten. Le finali invece si giocheranno domenica.

Sinner contro De Minaur, i precedenti

Dodici partite, Dodici vittorie. I precedenti tra Jannik Sinner e Alex De Minaur non lasciano alcun dubbio. L’italiano ha vinto sempre contro il collega australiano nei dodici incontri tra il 2019 e il 2025. Il primo risale alla finale alle Next Gen Atp Finals nel 2019, quando Sinner s’impose in tre mini-set. Nel 2025 i due si sono sfidati tre volte: la prima ai quarti di finale degli Australian Open, con Sinner che vinse in tre set (6-3, 6-2, 6-1). La seconda in semifinale a Pechino, dove Sinner vinse 2-1 con i parziali di 6-3, 4-6, 6-2. L”ultima – la più recente – il 25 ottobre a Vienna, nel torneo che Jannik Sinner ha vinto prima delle Atp Finals. Nell’ultimo precedente fu un 6-3, 6-4 netto.

Il programma di oggi, sabato 15 novembre, alle Atp Finals 2025

Sessione Pomeridiana – Inizio alle 12:00
H. Heliovaara (FIN) / H. Patten (GBR) vs S. Bolelli (ITA) / A. Vavassori (ITA) – Diretta Sky e Now

Non prima delle 14:30
Jannik Sinner (ITA) [2] vs Alex De Minaur (AUS) [7] – Diretta Sky, Now e Rai

Sessione Serale – Non prima delle 18:00
 J. Salisbury (GBR) / N. Skupski (GBR) vs J. Cash (GBR) / L. Glasspool (GBR) – Diretta Sky e Now

Non prima delle 20:30
Carlos Alcaraz (ESP) [8] vs Felix Auger-Aliassime (CAN) [8] – Diretta Sky e Now

Atp Finals 2025, dove vedere in tv e streaming

Le ATP Finals si disputano a Torino fino a domenica 16 novembre 2025. Tutti i match vengono trasmessi in diretta tv sui canali Sky. I due principali canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma sugli altri canali è possibile vedere anche tutti gli altri match. Il tutto è visibile anche in mobilità su SkyGo. Stesso servizio anche per gli abbonati alla piattaforma streaming NowTV. Inoltre, una partita al giorno è visibile in chiaro in diretta tv sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Nella giornata di oggi, sabato 15 novembre, su Rai2 viene trasmesso in diretta il match tra Jannik Sinner e Alex De Minaur.

