Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono già in semifinale alle Atp Finals di Torino. Decisiva la vittoria in due set (7-6, 6-4) in un’ora e 36 minuti di partita contro il duo spagnolo formato da Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Altra vittoria per 2-0, altra partita senza mai perdere il servizio per la coppia italiana, che ha concesso cinque palle break, ma annullandole tutte. Non solo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: anche nel doppio l’Italia si candida a essere protagonista nella quinta edizione torinese del torneo tra i migliori otto del mondo.

Un ottimo stato di forma in questi primi giorni per Bolelli e Vavassori, primi italiani della storia a raggiungere le semifinali alle Atp Finals. Oltre l’80% di punti vinti con la prima palla, otto ace: i due italiani hanno cominciato come meglio non potevano questo torneo, nonostante siano arrivati da testa di serie numero sette. Dopo la vittoria all’esordio contro i favoriti Cash e Glasspool, il duo azzurro si conferma coppia affiatata. Tra abbracci, commozione e anche selfie in campo: così stanno conquistando il pubblico di Torino a 360 gradi.

Inizio perfetto per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che in battuta rischiano pochissimo e nei primi quattro giochi al servizio concedono un solo punto. I due italiani sfiorano il break nel quarto game su servizio di Granollers. Successivamente però, sul 4-4 e sul 5-5, sono i loro rivali ad andare vicinissimi al break, evitate grazie a un’ottima copertura della rete. Nel tie-break è Vavassori a salire in cattedra con un gran rovescio lungolinea in risposta che vale il 4-2, poi una demi-volée sulla linea con l’aiuto del nastro per il 5-3 e l’ace del 6-3.

Il momento positivo continua all’inizio del secondo set, con il break nel primo game in apertura. Bolelli e Vavassori non concedono neanche una palla break, si procurano un match point sul 5-3, ma chiudono senza problemi vincendo a zero l’ultimo gioco del match. Vittoria che garantisce l’aritmetica delle semifinali: il duo azzurro tornerà in campo giovedì contro i campioni in carica del torneo, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, ma è un match che sarà utile solo per stabilire la posizione nel girone.