Atp Finals 2025, quando gioca Sinner in semifinale: in campo anche Bolelli e Vavassori | Il programma di sabato 15 novembre: partite e dove vederle in tv
Tre vittorie su tre, zero set persi: Jannik Sinner arriva in semifinale alle Atp Finals 2025 come meglio non poteva. L’azzurro affronterà Alex De Minaur, che invece si è classificato secondo nel gruppo “Jimmy Connors”, davanti a Taylor Fritz e Lorenzo Musetti, ma dietro a Carlos Alcaraz. Le due semifinali si giocheranno entrambe sabato 15 novembre, una nella sessione pomeridiana e una nella sessione serale, entrambe dopo le semifinali di doppio. Doppio in cui è presente anche l’Italia con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che sfideranno Harri Heliovaara ed Henry Patten. Le finali invece si giocheranno domenica.
Atp Finals, la situazione dei gironi: classifica e risultati
Il montepremi da record del torneo
Le schede degli 8 tennisti presenti a Torino
Sinner contro De Minaur, i precedenti
Dodici partite, Dodici vittorie. I precedenti tra Jannik Sinner e Alex De Minaur non lasciano alcun dubbio. L’italiano ha vinto sempre contro il collega australiano nei dodici incontri tra il 2019 e il 2025. Il primo risale alla finale alle Next Gen Atp Finals nel 2019, quando Sinner s’impose in tre mini-set. Nel 2025 i due si sono sfidati tre volte: la prima ai quarti di finale degli Australian Open, con Sinner che vinse in tre set (6-3, 6-2, 6-1). La seconda in semifinale a Pechino, dove Sinner vinse 2-1 con i parziali di 6-3, 4-6, 6-2. L”ultima – la più recente – il 25 ottobre a Vienna, nel torneo che Jannik Sinner ha vinto prima delle Atp Finals. Nell’ultimo precedente fu un 6-3, 6-4 netto.
Il programma di oggi, sabato 15 novembre, alle Atp Finals 2025
Sessione Pomeridiana – Inizio alle 12:00
H. Heliovaara (FIN) / H. Patten (GBR) vs S. Bolelli (ITA) / A. Vavassori (ITA) – Diretta Sky e Now
Non prima delle 14:30
Jannik Sinner (ITA) [2] vs Alex De Minaur (AUS) [7] – Diretta Sky, Now e Rai
Sessione Serale – Non prima delle 18:00
J. Salisbury (GBR) / N. Skupski (GBR) vs J. Cash (GBR) / L. Glasspool (GBR) – Diretta Sky e Now
Non prima delle 20:30
Carlos Alcaraz (ESP) [8] vs Alexander Zverev (GER) [3] o Felix Auger-Aliassime (CAN) [8] – Diretta Sky e Now
Atp Finals 2025, dove vedere in tv e streaming
Le ATP Finals si disputano a Torino fino a domenica 16 novembre 2025. Tutti i match vengono trasmessi in diretta tv sui canali Sky. I due principali canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma sugli altri canali è possibile vedere anche tutti gli altri match. Il tutto è visibile anche in mobilità su SkyGo. Stesso servizio anche per gli abbonati alla piattaforma streaming NowTV. Inoltre, una partita al giorno è visibile in chiaro in diretta tv sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Nella giornata di oggi, sabato 15 novembre, su Rai2 viene trasmesso in diretta il match tra Jannik Sinner e Alex De Minaur.