Tre vittorie su tre, zero set persi: Jannik Sinner arriva in semifinale alle Atp Finals 2025 come meglio non poteva. L’azzurro affronterà Alex De Minaur, che invece si è classificato secondo nel gruppo “Jimmy Connors”, davanti a Taylor Fritz e Lorenzo Musetti, ma dietro a Carlos Alcaraz. Le due semifinali si giocheranno entrambe sabato 15 novembre, una nella sessione pomeridiana e una nella sessione serale, entrambe dopo le semifinali di doppio. Doppio in cui è presente anche l’Italia con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che sfideranno Harri Heliovaara ed Henry Patten. Le finali invece si giocheranno domenica.

Atp Finals, la situazione dei gironi: classifica e risultati

Il montepremi da record del torneo

Le schede degli 8 tennisti presenti a Torino

Sinner contro De Minaur, i precedenti

Dodici partite, Dodici vittorie. I precedenti tra Jannik Sinner e Alex De Minaur non lasciano alcun dubbio. L’italiano ha vinto sempre contro il collega australiano nei dodici incontri tra il 2019 e il 2025. Il primo risale alla finale alle Next Gen Atp Finals nel 2019, quando Sinner s’impose in tre mini-set. Nel 2025 i due si sono sfidati tre volte: la prima ai quarti di finale degli Australian Open, con Sinner che vinse in tre set (6-3, 6-2, 6-1). La seconda in semifinale a Pechino, dove Sinner vinse 2-1 con i parziali di 6-3, 4-6, 6-2. L”ultima – la più recente – il 25 ottobre a Vienna, nel torneo che Jannik Sinner ha vinto prima delle Atp Finals. Nell’ultimo precedente fu un 6-3, 6-4 netto.

Il programma di oggi, sabato 15 novembre, alle Atp Finals 2025

Sessione Pomeridiana – Inizio alle 12:00

H. Heliovaara (FIN) / H. Patten (GBR) vs S. Bolelli (ITA) / A. Vavassori (ITA) – Diretta Sky e Now

Non prima delle 14:30

Jannik Sinner (ITA) [2] vs Alex De Minaur (AUS) [7] – Diretta Sky, Now e Rai

Sessione Serale – Non prima delle 18:00

J. Salisbury (GBR) / N. Skupski (GBR) vs J. Cash (GBR) / L. Glasspool (GBR) – Diretta Sky e Now

Non prima delle 20:30

Carlos Alcaraz (ESP) [8] vs Alexander Zverev (GER) [3] o Felix Auger-Aliassime (CAN) [8] – Diretta Sky e Now

Atp Finals 2025, dove vedere in tv e streaming