“Siete dei servi di merda”. “Difendete i fascisti”. Gli studenti che a Bologna sono partiti in corteo per il cosiddetto ‘No Meloni Day’, in occasione dello sciopero studentesco a livello nazionale, hanno rivolto queste frasi ai poliziotti in tenuta antisommossa presenti sul ponte di via San Donato che hanno respinto con gli scudi i ragazzi che hanno tentato di bypassare le forze di polizia. “Fateci passare, siete dei servi”, hanno urlato i ragazzi. L’obiettivo del corteo è arrivare in Fiera dove è in corso l’assemblea annuale dell’Anci, con rappresentanti locali e ministri.