Da un lato Jannik Sinner, detentore del titolo. Dall’altro lato Alexander Zverev, l’unico dei presenti ad aver vinto due volte le Atp Finals. A Torino il piatto forte di oggi, mercoledì 12 novembre, è la grande sfida tra l’italiano e il tedesco, antipasto di una potenziale finale. Sinner sa che deve vincere, non solo per blindare la qualificazione alle semifinali: solo conquistando ogni match, infatti, può coltivare il sogno di chiudere l’anno da numero 1. L’altoatesino arriva al match di oggi dopo aver vinto in due set contro Auger–Aliassime. Con qualche fatica in più, ma sempre in due set, anche Zverev ha vinto all’esordio contro Shelton. I due perdenti si sfideranno nel match della sessione pomeridiana: chi vince avrà ancora chance di andare in finale.

Sinner contro Zverev, i precedenti

L’ultimo scontro fra i due fa poco testo: in semifinale sul cemento indoor di Parigi Sinner ha dominato (6-0, 6-1), ma Zverev era presente in campo solo per onor di firma e fisicamente a pezzi. Ora il tedesco pare aver recuperato una buona condizione e su una superficie veloce come quella dell’Inalpi Arena può diventare molto pericoloso grazie al suo servizio micidiale. Sinner avrà pochissime chance di break e dovrà riuscire a sfruttarle. Complessivamente, i precedenti dicono 5 a 4 a suo favore. Un equilibrio solo nei numeri, perché l’italiano ha vinto tutte le ultime 4 sfide contro Zverev. Oltre alla già citata Parigi, anche in finale a Vienna qualche settimana fa, dove perse il primo set (3-6, 6-3, 7-5). Poi agli Australian Open, sempre quest’anno, e a Cincinnati nel 2024. L’ultima vittoria di Zverev contro Sinner risale agli Us Open 2023. In qualche modo fu uno spartiacque nella carriera dell’altoatesino, che dopo quella sconfitta dolorosa cominciò la serie di successi che lo ha portato fino alla vetta del tennis mondiale. Contro il “nuovo Sinner”, quindi, il tedesco non ha ancora mai vinto.

Il programma di oggi, mercoledì 12 novembre, alle Atp Finals 2025

Sessione Pomeridiana – Inizio alle 11:30

H. Heliovaara (FIN) / H. Patten (GBR) vs J. Salisbury (GBR) / N. Skupski (GBR) – Diretta Sky e Now

Non prima delle 14:00

Felix Auger-Aliassime (CAN) [8] vs Ben Shelton (USA) [5] – Diretta Sky e Now

Sessione Serale – Non prima delle 18:00

M. Arévalo (ESA) / M. Pavić (CRO) vs E. King (USA) / C. Harrison (USA) – Diretta Sky e Now

Non prima delle 20:30

Jannik Sinner (ITA) [2] vs Alexander Zverev (GER) [3] – Diretta Sky, Now e Rai

