L'altoatesino ha perso il primo set, ma ha reagito, ha acquisito solidità e ha conquistato per la seconda volta in carriera il torneo in terra austriaca dopo quello del 2023

Jannik Sinner vince il torneo Atp 500 di Vienna. L’azzurro ha battuto Alexander Zverev in tre set (3-6, 6-3, 7-5) in due ore e mezza di partita e ha conquistato il suo quarto titolo del 2025 dopo Australian Open, Wimbledon e Atp 500 Pechino. Una partita combattuta, con Zverev che ha giocato un buon tennis vincendo il primo set. L’altoatesino ha però alzato il livello, la concentrazione e ha ribaltato il match, concedendo poco all’avversario negli altri due set, nonostante qualche problema fisico a metà del terzo set. Con questa vittoria, Sinner sale a 10.500 punti, a 840 da Alcaraz, primo nel ranking.

In una settimana complicata da un punto di vista mentale per le tante critiche ricevute dopo la rinuncia alla Coppa Davis, il numero due al mondo è riuscito a isolarsi e giocare un buon tennis, con qualche difficoltà soltanto in finale contro Alexander Zverev. Un match ben giocato da entrambi, ma alla lunga la maggior solidità e il servizio di Sinner hanno fatto la differenza. Adesso all’orizzonte per l’altoatesino c’è il Masters 1000 di Parigi, prima delle Atp Finals: poi qualche mese di riposo prima di ripartire con la preparazione fisica in vista del 2026.

La cronaca della partita

In un match in cui Sinner ha mostrato regolarità e ha messo in mostra tutto il suo repertorio tennistico, Zverev non ha sfigurato, sbagliando meno rispetto al solito. Ma non è bastato: il tedesco ha conquistato il primo set, ma ha poi perso gli altri due. Partendo dal primo set, Sinner parte forte e si procura la prima palla break già nel game iniziale, ma senza riuscire a sfruttarla. Nel quarto gioco l’altoatesino ha un passaggio a vuoto, concede due palle break ai vantaggi e alla seconda Zverev passa. Immediata reazione di Sinner, che va 15-40, ma grazie a tre ottime prime di servizio il tedesco recupera e vince il game, andando sul 4-1. Il primo set si conclude per 6-3 in favore di Zverev in 47 minuti.

Nel secondo set reazione immediata dell’altoatesino, che alza il livello al servizio e concede solo sei punti durante i propri turni di battuta. L’azzurro è passato dal 58% di prime in campo nel primo set al 75% del secondo. Zero le palle break concesse, con il break decisivo che arriva già nel secondo gioco del parziale, il primo al servizio di Zverev. Nel terzo set Sinner comincia ancora con grande concentrazione, ma a metà parziale tiene in apnea i tifosi toccandosi a più ripetute il flessore e zoppicando. Fastidio momentaneo, visto che continua a servire benissimo e nell’undicesimo gioco strappa il break decisivo alla prima palla utile. Poi chiude tenendo il servizio a zero. Dopo due ore e trenta di partita, Sinner conquista l’Atp 500 di Vienna: è la sua seconda volta dopo quella del 2023.

Le parole di Sinner