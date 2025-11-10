Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 12:44

Alex Bonucchi morto folgorato ad Algeri, l’hotel condannato al risarcimento: 53mila euro ai genitori

di F. Q.
"Oggi festeggiamo - ha dichiarato la madre - ma domani si torna in pista per una condanna ai titolari e per riavere gli organi di Alex". La salma arrivò in Italia senza cuore e polmone destro
Alex Bonucchi morto folgorato ad Algeri, l’hotel condannato al risarcimento: 53mila euro ai genitori
Icona dei commenti Commenti

A 25 anni morì folgorato nella piscina di un hotel ad Algeri e ora la famiglia ha ottenuto un risarcimento. “Cinque anni che aspettavo questo traguardo” perché “Alex non si meritava di morire a 25 anni ma neanche di non avere giustizia” ha dichiarato Barbara Degli Esposti. Il giovane, originario di Modena, perse la vita nell’albergo dove lavorava come elettricista. Questo riconoscimento arriva dopo molte delusioni per i parenti perché il caso era stato chiuso varie volte con assoluzioni, in Algeria. Un fascicolo riaperto per la tenacia della famiglia e grazie anche all’appoggio e all’interesse di media e istituzioni, Farnesina in testa.

La Corte d’Appello della capitale algerina ha riconosciuto la società che gestisce l’hotel “Amsterdam” di Rouïba colpevole, in quanto persona giuridica, per la morte di Alex. La società è stata multata di circa 1.300 euro ed è stata condannata a risarcire con poco più di 53mila euro i genitori, Barbara Degli Esposti e Claudio Bonucchi. Nel precedente processo, il rappresentante dell’hotel era stato assolto, ma la Corte Suprema algerina aveva annullato quella decisione, ordinando la riapertura del caso. Il nuovo dibattimento si è svolto nei giorni scorsi alla presenza dei genitori di Bonucchi.

“Non abbiamo mai perso fiducia nella nostra giustizia. La decisione ristabilisce la memoria del defunto e i diritti legittimi dei suoi genitori. Essa conferma, ancora una volta, che l’Algeria è e rimane uno Stato di diritto, in cui nulla prevale sulla legge”, ha dichiarato all’Ansa l’avvocato della famiglia, Meziane Aliane. “Un pezzo di giustizia è stato fatto”, ha commentato Stefania Ascari, deputata emiliana del Movimento 5 Stelle, che ha seguito il caso. “Oggi festeggiamo – ha dichiarato la madre – ma domani si torna in pista per una condanna ai titolari e per riavere gli organi di Alex. Il cuore è vita, è sentimento e deve tornare a casa”. La salma di Alex arrivò infatti in Italia senza cuore e polmone destro, trattenuti secondo le autorità per ulteriori accertamenti che per la famiglia però non sono mai pervenuti.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione