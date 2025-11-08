Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:39

Investono due giovani e scappano dopo una lite: arrestati tre ragazzi. Indagata anche la madre

di F. Q.
Secondo gli inquirenti i tre indagati si sono serviti di un’autovettura per colpire due coetanei con cui avevano precedentemente avuto un litigio all’interno di un locale di Castel Gandolfo
Investono due giovani e scappano dopo una lite: arrestati tre ragazzi. Indagata anche la madre
Icona dei commenti Commenti

Erano stati investiti dopo una lite e i responsabili erano fuggiti. Dopo due mesi tre giovani sono stati arrestati per tentato omicidio aggravato. I carabinieri di Castel Gandolfo, in provincia di Roma, hanno arrestato una ragazza e due ragazzi, accusati anche di calunnia, reato per il quale risulta indagata anche la madre di uno di loro. I due uomini sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Velletri, mentre la donna si trova agli arresti domiciliari.

L’indagine, condotta tra i mesi di settembre e ottobre 2025 dalla Stazione di Castel Gandolfo con il supporto del Nor – Aliquota Operativa della Compagnia di Castel Gandolfo, attraverso metodi tradizionali e intercettazioni ambientali e telefoniche, ha consentito di ricostruire il movente e la dinamica.

L’episodio risale all’alba del 6 settembre. Secondo gli inquirenti i tre indagati – due ventenni e un ventiduenne – si sono serviti di un’autovettura per colpire due coetanei con cui avevano precedentemente avuto un litigio all’interno di un locale del lungolago di Castel Gandolfo. Dopo l’investimento, i tre si sono dati alla fuga, e poi, durante le indagini, su istigazione della madre di uno di essi, hanno sporto denuncia nei confronti delle vittime, incolpandoli di aver commesso i delitti di percosse e minaccia aggravata.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione