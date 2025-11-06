Musetti batte anche Muller ad Atene: è a due partite dal sogno Finals (dove incontrerebbe subito Sinner)

L'azzurro è sembrato più sciolto rispetto all'esordio e più incisivo in risposta: in semifinale incontrerà Korda

Lorenzo Musetti batte Alexandre Muller in due set e vola in semifinale dell’Atp 250 di Atene. 6-2, 6-4 il finale in meno di un’ora e mezza di partita. L’italiano – dopo una prova complicata agli ottavi contro Wawrinka – si è sciolto a distanza di meno di 24 ore e ha giocato un tennis più spettacolare, più preciso e meno falloso, ma soprattutto ha mostrato una freschezza mentale che non era emersa invece nel match contro Wawrinka.

Adesso in semifinale sfiderà Sebastian Korda, che nel quarto di tabellone di Musetti ha battuto Miomir Kecmanovic in due set in meno di un’ora di partita. Due partite adesso separano Lorenzo Musetti dal sogno Atp Finals: per l’azzurro sarebbe la prima volta in carriera, ma soprattutto farebbe la storia – insieme a Jannik Sinner – del tennis italiano. Mai due azzurri si sono qualificati nella stessa edizione delle Finals, che si giocheranno a Torino per il quinto anno consecutivo.

Intanto nella giornata di oggi, 6 novembre, si sono svolti i sorteggi per i due raggruppamenti: nel caso in cui Musetti dovesse qualificarsi sul campo alle Atp Finals, finirebbe nel girone di Jannik Sinner insieme ad Alexander Zverev e Ben Shelton. Ci sarebbe quindi già al Round Robin la sfida tra i due italiani.

La cronaca del match

Se agli ottavi aveva incontrato la miglior versione di Wawrinka, oggi Lorenzo Musetti è riuscito a dominare da subito contro Alexandre Muller, tennista francese che non è mai riuscito a imporsi nel corso del match. Musetti è subito partito forte, strappando i primi due turni di battuta e andando sul 3-0. Poi un piccolo passaggio a vuoto nel quarto game, quando ha concesso tre palle break non consecutive. Il terzo break del set è arrivato nel settimo gioco. L’azzurro ha chiuso 6-2 in 41 minuti di partita.

Nel secondo parziale invece Musetti ha rischiato molto meno, ha concesso zero palle break e grazie al servizio strappato nel primo game, ha vinto per 6-4 nel decimo gioco. Nel game precedente, su servizio Muller, aveva già sciupato due match point consecutivi. 6-2, 6-4 il finale: ora la sfida a Korda.