Lorenzo Musetti fatica, va a due punti dalla sconfitta, ma rimane in partita, vince all’esordio all’Atp 250 di Atene contro Stanislav Wawrinka e tiene vivo il sogno Finals. L’italiano non ha mostrato la miglior versione di sé stesso, ma anche grazie e soprattutto a un ottimo Wawrinka, in versione “Stan The Man”, soprannome utilizzato nei suoi anni migliori. 22 ace per lo svizzero e 84% di punti vinti con la prima, ma a vincere alla fine è Musetti: 4-6, 7-6, 6-4 i parziali, con l’azzurro che nel secondo set – durante il tie break – si è ritrovato sotto 5-4 e servizio Wawrinka.

Vittoria che permette all’italiano di continuare a sperare nel sogno Finals (oggi i sorteggi): per arrivare a giocare a Torino, Musetti dovrebbe vincere il torneo. Se Djokovic dovesse dare forfait, a quel punto l’italiano sarebbe già qualificato. Intanto oggi, a distanza di meno di 24 ore dalla vittoria contro Wawrinka, Musetti tornerà in campo ai quarti di finale contro Alexandre Muller, tennista francese che ha battuto Etcheverry in tre set.

Musetti-Muller, i precedenti

Quello dei quarti di finale ad Atene sarà il secondo scontro totale tra il francese Alexandre Muller e Lorenzo Musetti. I due si sono affrontati la prima e unica volta nel 2023, a Marrakech in Marocco su terra battuta, e a vincere era stato proprio il transalpino in tre set (6-1, 1-6, 6-4), sempre ai quarti di finale. Su cemento indoor sarà uno scontro inedito e sicuramente sarà un match combattuto, visto che i due hanno mostrato discrete cose sulla superficie nel corso di questa stagione.