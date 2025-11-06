Il mondo FQ

Atp Finals 2025: Sinner nel gruppo “Bjorn Borg”, Alcaraz nel “Jimmy Connors” – Il sorteggio live

Il numero uno al mondo vuole riconfermarsi dopo il trionfo dell'anno scorso e spera in un altro flop del rivale spagnolo, che invece vuole riscattare il 2024 e l'ultimo Masters 1000 di Parigi
Jannik Sinner per ripetersi dopo la vittoria dello scorso anno e per provare a tenere il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz invece per riscattare il flop di un anno fa ma anche di una settimana fa a Parigi. I due favoriti si sfideranno alle Atp Finals a Torino, dove affronteranno gli altri sei migliori dell’anno solare 2025. Sinner guiderà il gruppo intitolato a Bjorn Borg, mentre Alcaraz guiderà il gruppo che porta il nome di Jimmy Connors. I gironi del doppio, invece, si chiameranno gruppo Peter Fleming e gruppo John McEnroe. Italia che sarà presente anche in questo caso, vista la qualificazione di Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Atp Finals, i sorteggi del singolare

Gruppo Bjorn Borg
Jannik Sinner
Zverev/Djokovic
Shelton/Fritz
De Minaur/Auger-Aliassime o Musetti

Gruppo Jimmy Connors
Carlos Alcaraz
Zverev/Djokovic
Shelton/Fritz
De Minaur/Auger-Aliassime o Musetti

I sorteggi del doppio

L’Italia sarà presente anche nel doppio, vista la presenza di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che saranno in quarta fascia.

Gruppo Peter Fleming

Gruppo John McEnroe

