Il numero uno al mondo vuole riconfermarsi dopo il trionfo dell'anno scorso e spera in un altro flop del rivale spagnolo, che invece vuole riscattare il 2024 e l'ultimo Masters 1000 di Parigi

Jannik Sinner per ripetersi dopo la vittoria dello scorso anno e per provare a tenere il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz invece per riscattare il flop di un anno fa ma anche di una settimana fa a Parigi. I due favoriti si sfideranno alle Atp Finals a Torino, dove affronteranno gli altri sei migliori dell’anno solare 2025. Sinner guiderà il gruppo intitolato a Bjorn Borg, mentre Alcaraz guiderà il gruppo che porta il nome di Jimmy Connors. I gironi del doppio, invece, si chiameranno gruppo Peter Fleming e gruppo John McEnroe. Italia che sarà presente anche in questo caso, vista la qualificazione di Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Atp Finals 2025, calendario e regolamento

Il montepremi record del torneo di Torino

Dove vedere in tv la Atp Finals 2025

Atp Finals, i sorteggi del singolare

Gruppo Bjorn Borg

Jannik Sinner

Zverev/Djokovic

Shelton/Fritz

De Minaur/Auger-Aliassime o Musetti

Gruppo Jimmy Connors

Carlos Alcaraz

Zverev/Djokovic

Shelton/Fritz

De Minaur/Auger-Aliassime o Musetti

I sorteggi del doppio

L’Italia sarà presente anche nel doppio, vista la presenza di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che saranno in quarta fascia.

Gruppo Peter Fleming

Gruppo John McEnroe