Aveva sentito la moglie, Anna Maria Valsecchi, pochi secondi prima che lei venisse accoltellata da uno sconosciuto, Vincenzo Lanni. Quando è corso sul posto l’ha trovata ancora lì, riversa a terra ma cosciente, con la lama conficcata nella schiena. “Come un film, ero con lei fino a due minuti prima. L’ho raggiunta e mi ha detto solo: è un pazzo“. Parla al Corriere della Sera il marito della donna di 43 anni, colpita nella mattinata di ieri in piazza Gae Aulenti a Milano. “Mi hanno detto che l’operazione è andata bene ma che le prossime 48 ore sono decisive”, afferma, raccontando di essere stato avvisato al telefono di quanto era successo da una donna che gli ha telefonato con il cellulare della moglie. “Una signora, che non conoscevo. Mi ha detto che si era fatta dare il telefono da mia moglie, e mi aveva chiamato. Mi ha detto: ‘Sono qui con sua moglie’. Mi ha detto cosa era successo. Ho ripreso la bicicletta, e sono volato là”. L’uomo infatti lavora in una piscina a un paio di chilometri da dove sono avvenuti i fatti. “Lei era ancora là, con il coltello infilzato nella schiena. Ma era sveglia e cosciente, almeno finché non l’hanno sedata”. Il quotidiano lo intercetta mentre esce dal reparto di rianimazione dell’ospedale Niguarda di Milano, al termine dell’intervento chirurgico che ha subito la donna. “Eravamo al telefono fino a due minuti prima. L’ho salutata. Le ho detto: “amore, sono arrivato al lavoro”’. Poi prosegue: “Ho avuto giusto il tempo di legare la mia bici. E mi è squillato di nuovo il telefono. Ho guardato il display. Era di nuovo lei che richiamava. Mi sono detto: strano. E ho risposto. Non era mia moglie”. Risponde alla chiamata e si precipita da lei. “Ho ripreso la bicicletta, e sono volato là”. Ora, dopo l’operazione, resta da attendere.