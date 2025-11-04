Il mondo FQ

Le immagini della maxi piantagione di marijuana scoperta nel Cagliaritano: sette serre con oltre 9mila arbusti


Blitz dei carabinieri a Monastir, sei arresti
Sette serre con oltre 9mila piante e sei arresti. È il bilancio dell’operazione condotta all’alba di oggi dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena. In manette sono finite sei persone di età compresa tra i 21 e 42 anni, accusate di produzione e detenzione di stupefacenti. I militari hanno iniziato a pedinare e controllare un uomo già finito nei guai in passato per produzione di marijuana. Grazie agli appostamenti i carabinieri hanno individuato a Monastir “un’estesa area agricola dove era stata allestita una vera e propria industria della droga, gestita con criteri di efficienza e professionalità”, spiegano dall’Arma. Questa mattina è scattato il blitz. I sei sono stati bloccati mentre si prendevano cura della piantagione e del raccolto. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate circa 9mila piante di marijuana, 90 chilogrammi di infiorescenze e boccioli, di cui 11 già confezionati, 6 chili di foglie tritate e 2,5 chili di kief”. I sei si trovano adesso in carcere.

