Ancora in strada contro Emanuele Fiano a Venezia. Accompagnato dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini, l’ex deputato del Pd è tornato all’università Ca’ Foscari, dove lo scorso 27 ottobre era stato contestato e gli era stato impedito di parlare. Il presidente di Sinistra per Israele è stato nuovamente oggetto di una protesta. “Siamo qui per dire che contestare un politico dentro un’università è un diritto, tanto più contestare un politico che nega il genocidio del popolo palestinese, che fa la sinistra per Israele mentre Israele stermina i palestinesi, commette crimini di genocidio e fa di tutto per impedire che esista uno Stato palestinese”, ha detto il segretario nazionale Fronte della Gioventù Comunista Paolo Spena.