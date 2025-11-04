Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:20

Nuova contestazione a Fiano (e Bernini) a Ca’ Foscari: “Negano il genocidio di Israele” – Video

di F. Q.
Icona dei commenti (1)
"Fa la sinistra per Israele mentre Israele stermina i palestinesi" [Video]
Icona dei commenti Commenti

Ancora in strada contro Emanuele Fiano a Venezia. Accompagnato dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini, l’ex deputato del Pd è tornato all’università Ca’ Foscari, dove lo scorso 27 ottobre era stato contestato e gli era stato impedito di parlare. Il presidente di Sinistra per Israele è stato nuovamente oggetto di una protesta. “Siamo qui per dire che contestare un politico dentro un’università è un diritto, tanto più contestare un politico che nega il genocidio del popolo palestinese, che fa la sinistra per Israele mentre Israele stermina i palestinesi, commette crimini di genocidio e fa di tutto per impedire che esista uno Stato palestinese”, ha detto il segretario nazionale Fronte della Gioventù Comunista Paolo Spena.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione