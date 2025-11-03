Il mondo FQ

Crollo della Torre dei Conti, le immagini del recupero dell’operaio rimasto per ore sotto le macerie. Video

di Local Team per Il Fatto
L'operaio 66enne estratto vivo dopo 11 ore dal crollo della Torre dei Conti a Roma
È stato estratto dalle macerie Octay Stroici, l’operaio 66enne romeno coinvolto nel crollo di una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma. L’uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo circa 11 ore. Per il recupero hanno lavorato ininterrottamente circa 140 pompieri. L’autoscala dei vigili del fuoco ha portato a terra l’operaio che è stato in seguito caricato a bordo di un’ambulanza.

