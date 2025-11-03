È stato estratto dalle macerie Octay Stroici, l’operaio 66enne romeno coinvolto nel crollo di una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma. L’uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo circa 11 ore. Per il recupero hanno lavorato ininterrottamente circa 140 pompieri. L’autoscala dei vigili del fuoco ha portato a terra l’operaio che è stato in seguito caricato a bordo di un’ambulanza.