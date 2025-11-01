Un grave incidente in autostrada ha coinvolto un’auto della Polizia di Stato. Nello schianto è morto un agente di 47 anni. È accaduto nella notte lungo la Napoli-Salerno all’altezza di Torre del Greco. In fase di accertamento le cause dell’incidente mortale. Aniello Scarpati, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, è stato sbalzato fuori dall’auto e ha fatto un volo di 10 metri. Il Suv non si è fermato e il conducente risulta irreperibile. Gli investigatori hanno identificato 4 persone che viaggiavano a bordo del fuoristrada, tra questi alcuni minorenni. Un collega di Scarpati, che era alla guida dell’auto, è rimasto ferito ed è ricoverato all’ospedale del mare di Napoli, dove è già stato sottoposto ad un intervento chirurgico.