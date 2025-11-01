Un poliziotto è morto ed un altro è rimasto ferito nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale a Torre del Greco. Lo scontro, tra la volante ed un’altra vettura, si è verificato in Viale Europa. La vittima è l’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati. In seguito all’impatto, la volante è stata sbalzata fuori dalla carreggiata.