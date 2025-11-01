Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:56

Suv invade la corsia opposta e si schianta contro una volante a Napoli: le immagini del luogo dell’incidente

di Local Team per Il Fatto
Icona dei commenti (0)
La vittima è l'assistente capo coordinatore Aniello Scarpati. La volante è stata sbalzata fuori dalla carreggiata dopo l'impatto.
Icona dei commenti Commenti

Un poliziotto è morto ed un altro è rimasto ferito nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale a Torre del Greco. Lo scontro, tra la volante ed un’altra vettura, si è verificato in Viale Europa. La vittima è l’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati. In seguito all’impatto, la volante è stata sbalzata fuori dalla carreggiata.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione