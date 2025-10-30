Di Matteo: “Su Dell’Utri, Berlusconi e i rapporti con la mafia è stata fatta una falsificazione, una mistificazione della realtà processuale”

verità ristabilità”, comeAntonino Di Matteo, attacca, a margine della presentazione del nuovo libro di Luigi Li Gotti e Saverio Lodato, “Stragi d’Italia”: “Su Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e i rapporti con la mafia è stata fatta un’operazione di falsificazione. Una mistificazione della realtà processuale“; ha spiegato ai microfoni del Fattoquotidiano.it. Altro che santificazione o “, come propagandato per giorni dentro Forza Italia e attraverso l a grancassa mediatica dei giornali del centrodestra . Anche il sostituto procuratore nazionale Antimafia,, attacca, a margine della presentazione del nuovo libro di Luigi Li Gotti e Saverio Lodato, “Stragi d’Italia”: “Sue i rapporti con laè stata fatta un’. Una“; ha spiegato ai microfoni del “In un Paese libero e democratico ritengo che ognuno debba poter esprimere le proprie opinioni, ma partendo da una condizione: che si parta da presupposti di fatto veritieri. E in questo caso non è avvenuto. È stato fatto credere che un provvedimento che ha riguardato una misura di prevenzione nei confronti di Dell’Utri e quindi la riconducibilità eventuale del patrimonio di Dell’Utri ai suoi rapporti con la mafia abbia cancellato invece un’altra sentenza, che invece è rimasta tale e definitiva, che ha accertato i rapporti che ci sono stati nel tempo per decenni tra Berlusconi, Dell’Utri e la mafia”, ha aggiunto Di Matteo.

Di Matteo ha poi attaccato anche la riforma sulla separazione delle carriere voluta dal governo Meloni e dal Guardasigilli Carlo Nordio, alla vigilia dell’ultimo via libera parlamentare e in attesa della partita referendaria: “Una riforma pericolosa, soprattutto per i cittadini, ma anche inutile. Affonda le radici indietro nel tempo, ha punti di contatto evidenti con il piano di Rinascita democratica della loggia P2. Lo scopo della riforma è duplice: da una parte vendetta e rivalsa nei confronti della magistratura, dall’altra si vuole limitare il potere dei pubblici ministeri di indagare su alcuni tipi di reato, quelli tipici dei colletti bianchi“.