In diretta dal Teatro Garbatella di Roma la presentazione del nuovo libro di Luigi Li Gotti e Saverio Lodato, “Stragi d’Italia. Il caso Almasri e tutto quello che Giorgia Meloni e il governo non vogliono ammettere” (ed. Fuoriscena). Un’inchiesta che riporta al centro del dibattito pubblico uno dei temi più scottanti della storia italiana recente: il filo oscuro che lega le stragi, i depistaggi e le verità negate del nostro Paese. Soprattutto quelle che il Governo Meloni ostacola in ogni modo. L’evento, organizzato da Antimafia Duemila, vedrà la partecipazione degli autori Luigi Li Gotti, già senatore e avvocato di parte civile nei processi di mafia più importanti, e Saverio Lodato, giornalista e scrittore, insieme a Sigfrido Ranucci, Salvatore Borsellino, il leader del M5s Giuseppe Conte e il senatore Roberto Scarpinato.
