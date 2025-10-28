In passato l'uomo era già stato segnalato alle forze dell'ordine per episodi di violenza domestica. La ragazza, 26 anni, è stata dimessa dall'ospedale con 15 giorni di prognosi

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Anzio (Roma) con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della ex compagna di 26 anni incinta. Giunti sul posto i militari, intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione che era in corso una lite domestica, hanno identificato la coppia e ricostruito quanto successo. L’uomo avrebbe aggredito la giovane minacciandola anche di morte.

La vittima ha riferito di episodi di violenza e minacce ripetuti nel tempo, alcuni dei quali già oggetto di precedenti interventi delle forze dell’ordine. A far scattate l’ennesima aggressione l’aver saputo della gravidanza della ragazza, frutto di una nuova relazione.

Soccorsa dal 118 la giovane è stata dimessa dall’ospedale con una prognosi di 15 giorni. L’uomo è stato arrestato ed è trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione di Anzio, in attesa del processo con rito direttissimo.

