Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 19:09

Picchia l’ex compagna dopo aver scoperto che è incinta: 31enne arrestato ad Anzio

di F. Q.
In passato l'uomo era già stato segnalato alle forze dell'ordine per episodi di violenza domestica. La ragazza, 26 anni, è stata dimessa dall'ospedale con 15 giorni di prognosi
Picchia l’ex compagna dopo aver scoperto che è incinta: 31enne arrestato ad Anzio
Icona dei commenti Commenti

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Anzio (Roma) con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della ex compagna di 26 anni incinta. Giunti sul posto i militari, intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione che era in corso una lite domestica, hanno identificato la coppia e ricostruito quanto successo. L’uomo avrebbe aggredito la giovane minacciandola anche di morte.

La vittima ha riferito di episodi di violenza e minacce ripetuti nel tempo, alcuni dei quali già oggetto di precedenti interventi delle forze dell’ordine. A far scattate l’ennesima aggressione l’aver saputo della gravidanza della ragazza, frutto di una nuova relazione.

Soccorsa dal 118 la giovane è stata dimessa dall’ospedale con una prognosi di 15 giorni. L’uomo è stato arrestato ed è trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione di Anzio, in attesa del processo con rito direttissimo.

Immagine d’archivio

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione