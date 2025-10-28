Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 15:37

Juve, Totti: “Io nello staff di Spalletti? Vuoi sapere troppo”. Poi arriva l’ex ct e scherza: “Ho solo detto che non ti faccio da secondo” | Video

di Domenico Cannizzaro
Icona dei commenti (0)
La bandiera della Roma ha ironizzato su un possibile futuro in panchina durante l'evento a Milano a cui ha partecipato insieme al papabile tecnico bianconero
Icona dei commenti Commenti

Luciano Spalletti e Francesco Totti di nuovo insieme, a distanza di otto anni da quel 2017 che vide il ritiro tra le polemiche dell’ex capitano giallorosso. I due si sono ritrovati per la presentazione di uno spot in cui sono protagonisti per i 140 anni dell’Amaro Montenegro. A margine della presentazione – nel corso di un punto stampa – Totti ha risposto a una serie di domande su Spalletti, la Juventus e l’esonero di Igor Tudor. Poi a una domanda de ilfattoquotidiano.it Totti ha parlato di un possibile futuro da collaboratore di Spalletti, sia in caso di approdo alla Juventus, sia in altre esperienze.

“A me? Ma tanto non mi chiama. Non lo fa, ha il suo staff”, ha risposto inizialmente l’ex capitano della Roma. “E se dovesse chiamarmi? Risponderò. Sì o no? Eh, ora vuoi sapere troppo. Già che rispondo è tanto”, ha scherzato Totti sull’argomento. Qualche minuto dopo, arrivato Luciano Spalletti per rispondere alle ultime domande dei giornalisti presenti, l’ex Ct ha chiesto a Totti di rimanere con lui. A quel punto, l’ex calciatore ha risposto: “Ho parlato due minuti di te. Ho già detto che non ti farò il secondo“, con Spalletti che ha ribattuto: “Ma posso fare io il secondo a te”. Il simpatico siparietto si è chiuso con Totti che ha risposto: “No, tu sei allenatore. Io un magazziniere“, tra le risate dei presenti.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione