Juve, Totti: “Io nello staff di Spalletti? Vuoi sapere troppo”. Poi arriva l’ex ct e scherza: “Ho solo detto che non ti faccio da secondo” | Video

Luciano Spalletti e Francesco Totti di nuovo insieme, a distanza di otto anni da quel 2017 che vide il ritiro tra le polemiche dell’ex capitano giallorosso. I due si sono ritrovati per la presentazione di uno spot in cui sono protagonisti per i 140 anni dell’Amaro Montenegro. A margine della presentazione – nel corso di un punto stampa – Totti ha risposto a una serie di domande su Spalletti, la Juventus e l’esonero di Igor Tudor. Poi a una domanda de ilfattoquotidiano.it Totti ha parlato di un possibile futuro da collaboratore di Spalletti, sia in caso di approdo alla Juventus, sia in altre esperienze.

“A me? Ma tanto non mi chiama. Non lo fa, ha il suo staff”, ha risposto inizialmente l’ex capitano della Roma. “E se dovesse chiamarmi? Risponderò. Sì o no? Eh, ora vuoi sapere troppo. Già che rispondo è tanto”, ha scherzato Totti sull’argomento. Qualche minuto dopo, arrivato Luciano Spalletti per rispondere alle ultime domande dei giornalisti presenti, l’ex Ct ha chiesto a Totti di rimanere con lui. A quel punto, l’ex calciatore ha risposto: “Ho parlato due minuti di te. Ho già detto che non ti farò il secondo“, con Spalletti che ha ribattuto: “Ma posso fare io il secondo a te”. Il simpatico siparietto si è chiuso con Totti che ha risposto: “No, tu sei allenatore. Io un magazziniere“, tra le risate dei presenti.