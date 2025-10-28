“Oggi il mister rimane a Milano, vive qui. Ma è vicino dai, sono 100 km”. Così Francesco Totti su Luciano Spalletti e la Juventus durante la presentazione dell’evento per i 140 anni dell’Amaro Montenegro, per cui l’ex capitano e l’ex ct sono stati testimonial di uno spot pubblicitario. Totti ha poi continuato a parlare del futuro dell’allenatore, scherzando: “No dai, non si sa mai… ancora non è fatta, magari trova il casello chiuso”. Spalletti – in difficoltà su cosa rispondere alla domanda sul futuro – ha dichiarato: “Ma io pensavo di dover parlare dello spot oggi”, con un sorriso che malcelava nervosismo.

Poi, tornando serio sull’argomento, Francesco Totti ha proseguito: “Ce lo vedrei bene alla Juve ma non dipende solo da lui. Ci sono tante dinamiche. Conoscendo Spalletti e conoscendo l’ambiente Juventus li vedrei bene, un bel binomio”, ha spiegato l’ex capitano della Roma, parlando del futuro dell’allenatore. Infine, ai giornalisti che gli chiedevano che cosa Spalletti potrebbe portare alla Vecchia Signora, Totti ha risposto: “I risultati, alla fine contano quelli”.

Dichiarazioni che confermano i contatti ben avviati tra l’ex commissario tecnico della nazionale e la Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor. Sin dal primo momento Spalletti è stato il profilo individuato per succedere all’allenatore croato e nel pomeriggio – dopo l’evento a cui i due hanno partecipato a Milano – l’ex allenatore di Napoli e Roma tra le tante sarà a Torino per incontrare la dirigenza bianconera e provare a chiudere l’accordo.

Nell’infrasettimanale la Juventus sarà guidata da Massimo Brambilla, allenatore della Juve Next Gen, ma già sabato il club bianconero vorrebbe il nuovo allenatore che siederà sulla panchina della Juve almeno fino a giugno. A Spalletti è stato offerto un contratto di sei mesi più obbligo di rinnovo in caso di qualificazione in Champions League, formula che l’ex Ct ha deciso di accettare.

In precedenza, prima dell’inizio dell’evento, Spalletti aveva parlato così a Sky Sport: “Se devo parlare di Tudor non posso che parlarne bene perché è una persona di cuore, seria, un uomo vero. Sarà fortunato quello che lo sostituirà“. Poi, sulle prospettive dei bianconeri, Spalletti aveva glissato così: “Oggi sono la persona meno indicata per parlare di Juve”. Ma ha aggiunto: “La Juventus è un grande club con una grande storia. Secondo me tutti la allenerebbero volentieri, potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore”.