È stato individuato il conducente di una terza auto: l’ipotesi degli inquirenti è che sia coinvolto nell’incidente avvenuto venerdì sera in via Cristoforo Colombo a Roma, costato la vita alla ventenne Beatrice Bellucci. La giovane potrebbe essere la vittima innocente di una gara di velocità tra altre due auto. Il giovane a bordo del terzo veicolo è stato sentito lunedì pomeriggio dagli agenti della polizia locale: non risulta indagato e a suo carico non emergerebbero elementi prescrittivi.

Sarebbe un amico di Luca Domenico Girimonte, 22 anni, il conducente della Bmw che ha impattato contro la Mini, su cui viaggiava la vittima con un’amica, ora ricoverata in ospedale. Girimonte è ricoverato in prognosi riservata al San Giovanni e indagato per omicidio stradale. Il passeggero, suo amico coetaneo, è rimasto ferito ma non gravemente. Entrambi sono risultati negativi ai test di alcol e droga.

I video registrati dalle telecamere stradali dovrebbero permettere di capire se l’auto che ha travolto la Mini stesse gareggiando con l’altro veicolo. La polizia locale vuole capire cosa è accaduto anche prima dell’impatto tra le due auto. In parallelo verranno esaminati anche i due telefonini recuperati nella Bmw che appartengono ai due ragazzi.

Via Cristoforo Colombo è una delle strade romane dove le macchine corrono a velocità più sostenuta. Conta in media 600 incidenti l’anno: nel 2025 è iniziato un piano straordinario di controlli e autovelox. Lungo l’arteria di circa dieci chilometri sono distribuite decine le telecamere. Secondo la versione di Girimonte e dell’amico a bordo della Bmw, l’auto non andava a velocità eccessiva, “al massimo a 70 chilometri orari. Un’altra macchina ci ha urtato e abbiamo perso il controllo”. Alcuni testimoni hanno raccontato di una Bmw grigia accanto a quella bianca di Girimonte, entrambe lanciate a circa 150 km/h.