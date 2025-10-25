Una gara clandestina tra auto, nella quale la vittima non era coinvolta. È questa l’ipotesi che stanno seguendo le indagini sulla morte di una 20enne in un incidente stradale lungo via Cristoforo Colombo, a Roma, nella tarda serata di venerdì. Dai primi accertamenti, sembra che una macchina su cui viaggiavano due ragazzi – una Bmw 123 – procedesse ad alta velocità – forse in una gara con un altro veicolo – e ha urtato la Mini Cooper con a bordo la vittima che andava sulla stessa carreggiata.

Il veicolo è finito contro un albero sullo spartitraffico: la ragazza – Beatrice Bellucci – si trovava sul sedile del passeggero ed è morta in ospedale per le gravi ferite. Ricoverati in codice rosso gli altri tre giovani – tutti tra i 20 e i 22 anni – coinvolti nello scontro. Sulla dinamica sono in corso indagini della polizia locale. Al vaglio le immagini delle telecamere ad ampio raggio per fare piena luce sulla dinamica e ricostruire anche gli istanti precedenti all’impatto.

In particolare, se la macchina che ha travolto il veicolo della vittima, arrivando a forte velocità, stesse facendo una gara con altre auto che hanno proseguito la marcia. Diversi testimoni hanno riferito che era in corso una sfida di velocità e che alcune auto sarebbero fuggite. A quanto ricostruito finora dalla polizia locale, però, nell’incidente sono coinvolte solo le due macchine su cui viaggiano i quattro giovani soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118, polizia locale e carabinieri.