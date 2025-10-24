Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
Gli attivisti volevano raggiungere l'Auditorium Parco della Musica dove è in corso la Festa del Cinema
Tensioni alla manifestazione pro Palestina a Roma. I manifestanti radunati in presidio in piazza Verdi hanno provato a forzare il blocco per partire in corteo scontrandosi con le forze dell’ordine. Gli attivisti volevano raggiungere l’Auditorium Parco della Musica dove è in corso la Festa del Cinema, con l’obiettivo di passare anche accanto all’Ambasciata israeliana per la contestazione.
Dopo alcuni minuti di trattativa con le forze di polizia, il corteo è partito lo stesso spingendo contro i poliziotti in tenuta antisommossa. La polizia ha usato anche gli idranti per allontanare i manifestanti.
In piazza il sindacato Usb, Potere al Popolo, la Movimento Studenti Palestinesi, Arci e altre sigle.
