Non è un momento semplicissimo da un punto di vista mediatico per Jannik Sinner, al centro delle polemiche per la rinuncia alla Coppa Davis. Motivo per cui l’azzurro a Vienna – nel corso del match vinto nettamente contro Altmaier – ha chiesto il supporto di tutta la famiglia, ma a sorpresa anche della fidanzata Laila Hasanovic. La relazione tra i due è ormai cosa nota da mesi, ma mai erano usciti allo scoperto: lo hanno fatto ieri, 22 ottobre, quando la modella danese è stata immortalata dai fotografi nel box di Sinner insieme alla famiglia del tennista.

Segnale che l’altoatesino ha bisogno della vicinanza e il supporto di tutti in questo momento: “Posso solo dire – ha spiegato – che accetto tutte le critiche, ho già detto tutto su questo tema e non ho nulla da aggiungere”, ha spiegato parlando della Coppa Davis. Supporto della famiglia e della fidanzata che in questo momento diventa per lui fondamentale: “Mia mamma diventa nervosa quando mi vede dal vivo, non so se era in tribuna oggi. Mio fratello non c’è, ma probabilmente verrà a Torino – ha spiegato Sinner -. È bello avere mio padre nel box, so anche che mi guarda sempre anche quando sono lontano e cerco di abituarmi alla sua presenza. Averli mi ricorda quanti sacrifici ho fatto e continuo a fare, ma sentire l’affetto dei miei cari mi fa anche essere più leggero in campo”.

Supporto che evidentemente ha aiutato anche Sinner nel match contro Daniel Altmaier: l’altoatesino ha vinto il match in meno di un’ora con un secco 6-0, 6-2, mostrando un ottimo stato di forma in risposta sia a chi si chiedeva in che condizioni fosse dopo Shanghai (anche se già al Six Kings Slam aveva fatto vedere ottime cose), sia a chi negli ultimi giorni sta criticando la sua decisione di rinunciare alla Coppa Davis. Adesso affronterà Flavio Cobolli agli ottavi di finale: l’obiettivo è chiaramente conquistare la vittoria finale – e quindi 500 punti utili per il ranking Atp – dopo la prima nel 2023. E lo farà contando sul supporto non solo dei genitori, ma anche della fidanzata che già negli scorsi mesi era stata adocchiata nei vari tornei, ma mai nel suo box.

Laila a vedere Jannik. Insieme alla famiglia di lui,perché ne fa parte ❤️! Felice davvero per lui,si vede che gli dà serenità. #sinner #lailahasanovic pic.twitter.com/hk19ryXisv — ????DanySpina???? (@TrueLoveDany) October 22, 2025