Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 10:59

Sinner esce allo scoperto: la fidanzata Laila Hasanovic presente a Vienna nel box con i genitori | Le foto

di F. Q.
L'azzurro è al centro delle polemiche dopo la rinuncia alla Coppa Davis: "Sentire l'affetto dei miei cari mi fa anche essere più leggero in campo"
Sinner esce allo scoperto: la fidanzata Laila Hasanovic presente a Vienna nel box con i genitori | Le foto
Icona dei commenti Commenti

Non è un momento semplicissimo da un punto di vista mediatico per Jannik Sinner, al centro delle polemiche per la rinuncia alla Coppa Davis. Motivo per cui l’azzurro a Vienna – nel corso del match vinto nettamente contro Altmaier – ha chiesto il supporto di tutta la famiglia, ma a sorpresa anche della fidanzata Laila Hasanovic. La relazione tra i due è ormai cosa nota da mesi, ma mai erano usciti allo scoperto: lo hanno fatto ieri, 22 ottobre, quando la modella danese è stata immortalata dai fotografi nel box di Sinner insieme alla famiglia del tennista.

Segnale che l’altoatesino ha bisogno della vicinanza e il supporto di tutti in questo momento: “Posso solo dire – ha spiegato – che accetto tutte le critiche, ho già detto tutto su questo tema e non ho nulla da aggiungere”, ha spiegato parlando della Coppa Davis. Supporto della famiglia e della fidanzata che in questo momento diventa per lui fondamentale: “Mia mamma diventa nervosa quando mi vede dal vivo, non so se era in tribuna oggi. Mio fratello non c’è, ma probabilmente verrà a Torino – ha spiegato Sinner -. È bello avere mio padre nel box, so anche che mi guarda sempre anche quando sono lontano e cerco di abituarmi alla sua presenza. Averli mi ricorda quanti sacrifici ho fatto e continuo a fare, ma sentire l’affetto dei miei cari mi fa anche essere più leggero in campo”.

Supporto che evidentemente ha aiutato anche Sinner nel match contro Daniel Altmaier: l’altoatesino ha vinto il match in meno di un’ora con un secco 6-0, 6-2, mostrando un ottimo stato di forma in risposta sia a chi si chiedeva in che condizioni fosse dopo Shanghai (anche se già al Six Kings Slam aveva fatto vedere ottime cose), sia a chi negli ultimi giorni sta criticando la sua decisione di rinunciare alla Coppa Davis. Adesso affronterà Flavio Cobolli agli ottavi di finale: l’obiettivo è chiaramente conquistare la vittoria finale – e quindi 500 punti utili per il ranking Atp – dopo la prima nel 2023. E lo farà contando sul supporto non solo dei genitori, ma anche della fidanzata che già negli scorsi mesi era stata adocchiata nei vari tornei, ma mai nel suo box.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione