Jannik Sinner rinuncia alle Finali di Coppa Davis 2025 che si terranno tra il 18 al 23 novembre a Bologna. Il numero 2 al mondo, trascinatore dell’Italia negli ultimi due trionfi, non ha dato la sua disponibilità. Il capitano Filippo Volandri ha quindi diramato la lista dei 5 convocati. Ci saranno Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. “Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra. Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra“, ha dichiarato lo stesso Volandri. Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ha aggiunto: “Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa, che arriva al termine di una stagione lunga e intensa, nella quale ha ancora una volta dimostrato di essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico italiano”.

La decisione di Sinner era nell’aria, soprattutto dopo la comunicazione del suo calendario autunnale, in cui aveva deciso di inserire rispetto all’anno scorso anche l’Atp 500 di Vienna, in corso proprio questa settimana. Dopo il torneo austriaco ci sarà il Masters 1000 di Parigi e poi l’ultimo appunto del calendario Atp, le Finals in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Subito dopo, a Bologna, cominciano i quarti di finale di Coppa Davis. Già un anno fa, dopo aver rivinto l’Insalatiera con l’Italia, Sinner aveva fatto capire che avrebbe voluto prendersi un anno di stop. Legittimo, visto che è un trofeo che ha vinto per due anni di fila con la maglia azzurra e che molti altri big snobanno l’impegno con le “Nazionali” del tennis. L’altoatesino vuole staccare la spina a metà novembre, per potersi concedere un bel periodo di riposo prima dell’inizio della nuova stagione. Stona però allo stesso tempo questa scelta con la decisione – in un calendario così fitto – di partecipare comunque al Six Kings Slam, il torneo d’esibizione organizzato dall’Arabia Saudita che Sinner ha appena vinto in finale contro Alcaraz, intascando la bellezza di 6 milioni di dollari.

Tecnicamente la lista dei convocati diramata da Volandri potrebbe essere ancora emendata fino a lunedì 17 novembre, ma la comunicazione di Sinner è definitiva. E lo stesso capitano dell’Italia vuole ora concentrarsi sul gruppo che ha scelto: “Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca. Una fiducia che si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi”. L’Italia comincerà il suo cammino ai quarti contro l’Austria, poi nell’eventuale semifinale una tra Francia e Belgio, mentre solo in finale l’ipotetico scontro con la Spagna di Alcaraz, che invece sarà a Bologna. “Dovremo superare avversari insidiosi”, aggiunge Volandri, “ma ho la fortuna di poter contare su un’ampia rosa di giocatori che ci permetterà di affrontare l’impegno con la massima convinzione”.

Il numero 1 della Fitp, Angelo Binaghi, torna sull’assenza di Sinner: “La Coppa Davis rappresenta per lui – e per tutti noi – un simbolo di orgoglio e di appartenenza, e siamo certi che tornerà presto a indossare la maglia azzurra con la stessa passione e determinazione di sempre”. Poi si unisce alle parole di capitan Volandri: “Allo stesso tempo, voglio sottolineare la grande fiducia che riponiamo nel gruppo guidato da Filippo Volandri: una squadra solida, unita, capace di trasformare ogni difficoltà in un’ulteriore spinta. I nostri ragazzi hanno già dimostrato di poter raggiungere traguardi straordinari insieme, e sono convinto che anche questa volta sapranno onorare al meglio i colori dell’Italia”.